Prevén estragos cuando fentanilo entre con fuerza al país

El director nacional de Hogar Crea Dominicano advirtió ayer que aunque todavía el fentanilo no es un problema de salud pública en el país, hay que adoptar las medidas preventivas para evitar una situación similar a la que enfrenta Estados Unidos por el consumo de ese adictivo y letal opioide.

Julio Díaz Capellán precisó que el consumo de fentanilo se introdujo en otros países poco a poco, como ocurrió con la marihuana, cocaína, crack y heroína, y ahora se ha convertido en una droga que provoca miles de muertes cada año por sobredosis.

Consideró que el debate no debe centrarse en si “hay o no hay fentanilo en el país”, al referirse a la reciente reacción de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) descartando la presencia de ese opioide en el territorio nacional.

Mezcla

“Donde el fentanilo entra, no sale”, dijo tras advertir que esa droga no ingresa actualmente al país como tal, sino mezclada con heroína para potenciar sus efectos alucinógenos.

“Y el adicto que compra la heroína no sabe que tiene fentanilo, y ese es el caso de los pacientes que nosotros hemos tenido aquí”, dijo sobre los usuarios de Hogar Crea a quienes han brindado asistencia en sus centros para la recuperación de adictos.

Citó el caso de tres personas entrevistadas en la institución y quienes confesaron que usaron fentanilo, además de que síntomas en algunos adictos apuntan al consumo de esa droga sintética.

Díaz Capellán precisó que el adicto a la heroína solo siente una reacción diferente a la habitual por el uso de esa droga mezclada con fentanilo, opioide que deteriora la epidermis, provoca una sensación de sofoque y cansancio que al final puede ser letal.

Dijo que el argumento de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha detectado fentanilo en adictos apresados, no quiere decir que no haya consumo de esa droga en el país, porque esas pruebas solo se aplican a detenidos.

En Estados Unidos, refiere el director nacional de Hogar Crea, la adicción a ese opioide ha alcanzado tal nivel que algunos adictos con sobredosis, piden que se les aplique una porción baja del antídoto que les evitaría un ataque al corazón, para mantener los efectos de esa droga.

Prevé estragos

“Ahora mismo como está elaborada y como lo que es, se vislumbra como la droga que causará los mayores estragos por la euforia que provoca en los adictos”, advirtió el director de la entidad que abrió el 15 de febrero de 1975 su primer centro para brindar tratamiento a consumidores de drogas.

Llamó a la DNCD y al CND a no minimizar la realidad actual del fentanilo en el país, debido a que ya está en Estados Unidos, una nación cercana a República Dominicana y con la que se mantiene un activo intercambio comercial.

“Quizás ahora no tenemos un problema social con esa sustancia, es verdad, pero obviamente el microtráfico sabe que hay una persecución tenaz contra eso y su respuesta es esconderlo y cuidarse”, añadió.

Reconoció que en la actual gestión de la DNCD se han incrementado las incautaciones de drogas, pero advirtió que el fentanilo, como ha ocurrido en otros países, llegará con fuerza a la República Dominicana, y hay que estar preparados para cuando eso ocurra.

Aunque son pocos casos hasta ahora de consumo de fentanilo en el país, refirió que con la cocaína ocurrió igual, y actualmente cualquier muchacho de un barrio como Gualey tiene hasta tres y cinco kilos de esa droga para comercializarla.

“Ese es el camino y el proceso que sigue la droga”, indicó el director nacional de Hogar Crea Dominicano.

onu y cifras

En su informe mundial sobre las drogas de 2023, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), reveló que el fentanilo, un potente opioide sintético, está transformando los mercados de la droga en América del Norte y está contribuyendo a los elevados niveles de sobredosis registrados entre los consumidores de drogas.

“En 2021, se produjeron casi 90,000 muertes por sobredosis de opioides en América del Norte, que en su mayoría estaban relacionadas con fentanilos fabricados ilegalmente”, indica el informe.

Refiere que los mercados ilegales de drogas se están transformando a gran velocidad y, en algunas regiones, de forma drástica, debido a un predominio cada vez mayor de las drogas sintéticas.

“La fabricación de drogas sintéticas es barata, fácil y rápida. Como las drogas sintéticas no están ligadas a cultivos geográficamente fijos, sino que utilizan un amplio espectro de precursores, la oferta puede reubicarse más cerca de los mercados de consumo y los productos incautados pueden sustituirse rápidamente, lo que frustra las intervenciones destinadas a hacer cumplir las leyes sobre drogas”, refiere el informe.

Otro detalle a tomar en cuenta, según el órgano de Naciones Unidas, es que la información disponible en línea sobre la forma de preparar drogas sintéticas es fácil de conseguir, lo que permite que su fabricación se extienda cada vez más.

El número estimado de consumidores de drogas pasó de 240 millones a 296 millones en la última década, un aumento de 23%, mientras durante 2021 una de cada diecisiete personas de 15 a 64 años usó algún tipo de estupefaciente.