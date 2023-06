Milagros Ortiz complacida con auditorías: “No han cometido graves faltas, todas subsanables”

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se mostró complacida con las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a instituciones del Estado y afirmó que las faltas no son graves y todas subsanables.

“Es la primera vez histórica que un gobierno en 94 años que tiene instaurada la Contraloría General dela República audita sus propias instituciones”. Indicó que si esa entidad hubiera funcionado en el pasado, evitaría las acusaciones de corrupción por el desvío de los fondos públicos.

“Aquí estamos haciendo unas cosas hermosas que el pueblo pueda ver, es más, los mismos funcionarios, que no han cometido graves faltas, todas subsanables, sepan que hay una vigilancia y además que el poder contralor del Estado funciona. Si hubiera funcionado siempre no hubiera nadie acusado de un delito y el país no hubiera sufrido el desvío de los fondos públicos a otro sitio. En este Gobierno el cumplimiento de las normas es fundamental”.

Según la funcionaria, la transparencia es la democracia en función.

Las auditorías se devuelven a la institución y las instituciones comienzan a subsanar y aplicarlos correctivos de lugar. “Ustedes no saben, en confianza, la heroicidad que ha sido esto”.

Ortiz Bosch fue entrevistada a su llegada el miércoles al Congreso Nacional.

Entre las principales irregularidades halladas por al Contraloría a las instituciones gubernamentales están Compras y Constataciones, presupuesto, nómina y controles internos.