El presidente Luis Abinader expresó este lunes que su estilo como líder político no es huir de los problemas, sino enfrentarlos, respondiendo claramente a la calificación que le hizo Leonel Fernández de que es un “hombre orquesta”.

Esta posición fue planteada por el mandatario al ser cuestionado sobre la percepción que externó el expresidente Leonel Fernández, diciendo que Luis Abinader trabaja sin planificación durante un acto de juramentación de nuevos miembros en Fuerza del Pueblo la semana pasada.

“Yo respeto a todos los líderes políticos y yo no me refiero personalmente a ninguno, cada quien tiene su estilo y mi estilo no escapar, huir de los problemas sino enfrentarlos”, expresó Abinader en firme luego de reírse por la pregunta que hizo una periodista al salir de la reunión que encabezó con los mandos policiales.

Video Abinader le responde a Leonel: Mi estilo no es huir de los problemas, sino enfrentarlos



Fernández dijo que el territorio dominicano tiene “un presidente que es un hombre orquesta" debido a que quiere tocar todos los instrumentos. Estas declaraciones se produjeron luego de que el presidente decidiera acudir todos los lunes a la Policía Nacional para dar seguimiento a las estadísticas de la seguridad ciudadana.

“Aquí en San Pedro de Macorís sería un hombre equipo: lanzador, receptor y bateador. Si batea quiere salir corriendo a buscar la bola. Un presidente que juega solo está destinado a que su equipo pierda el juego”, señaló.