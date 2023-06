El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que Luis Abinader trabaja sin planificación y actúa sin equipo.

Fernández dijo: "Tenemos un presidente que es un hombre orquesta", quiere tocar todos los instrumentos. Aquí en San Pedro de Macorís sería un hombre equipo: lanzador, receptor y bateador. Si batea quiere salir corriendo a buscar la bola. "Un presidente que juega solo está destinado a que su equipo pierda el juego”, de esta manera describió Leonel Fernández al actual Jefe de Estado.

Señaló que el actual presidente de la República, “no sabe entender que el triunfo de un país está en gobernar en equipo, que es lo que hará la Fuerza del Pueblo al asumir la conducción de la administración pública después de ganar el proceso electoral del 2024”.

Fernández precisó además que, debido a que el mandatario no tiene un equipo y quiere jugar todas las bases, "el país se le sale de las manos al gobierno".

Calificó como graves las declaraciones del Gobernante de que, ante la inseguridad ciudadana, irá todos los lunes al Palacio de la Policía Nacional, para dirigir desde ahí.

También censuró el hecho ocurrido en esta provincia recientemente, en el que un joven que salió del liceo donde estudia le cortaron una mano de un machetazo. Esta es la cuna de grandes atletas, ahora "están apareciendo pandillas juveniles" que azotan los barrios y, el gobierno no puede hacer nada para controlar esa situación.

Igualmente, Leonel Fernández prometió la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro de Macorís en un próximo gobierno, luego de salir victoriosa la Fuerza del Pueblo en las próximas elecciones, sumado a trabajar para optimizar el agua que llega a los hogares de San Pedro de Macorís, la cual actualmente, está contaminada.

El líder de la Fuerza del Pueblo habló en la continuación de los actos donde cada vez se suman voluntades, con la integración de dirigentes políticos provenientes de diversas entidades.

Personas juramentadas

Leonel Fernández juramentó este domingo a cientos de nuevos militantes en la entidad política opositora que dirige, entre los que se encuentran integrantes del equipo de trabajo del exjefe de la Policía Nacional, general retirado Pedro de Jesús Candelier Tejada.

Richard Calcaño habló en representación de las personas juramentadas. Dijo en su discurso que en San Pedro de Macorís no hay autoridad. "Las familias no tienen seguridad en San Pedro, sus hijos salen a las calles y no saben si van a regresar. Lamentablemente ahora este presidente quiere ser jefe de la Policía, jefe de Dicrim, jefe de no sé quién, jefe de Migración y, no tenemos autoridad en ningún departamento".

Forman parte de los nuevos juramentados en San Pedro de Macorís además de Calcaño, la popular dirigente sindical petromacorisana Tama Norse, proveniente de las filas del gobernante PRM; Santos Polanco (Villega Fashion), quien trabajó en el pasado proceso electoral con el PRM; también Elizabeht Mejía, Porfirio Cotes, Héctor Julio Sala y Roberto Abreu, provenientes del PRSC.

Fueron juramentados también en la FP un grupo de veteranos de la Policía Nacional, encabezados por el general retirado Adrián Urbáez Gómez; el señor Pedro Ángel Martínez, quien trabajó con el actual síndico del PRM en este municipio.

Elvin Rodríguez Lajara, renunciante del PLD, también vino a la FP junto a un gran grupo de comunitarios de diferentes sectores del municipio cabecera de la provincia de San Pedro de Macorís.