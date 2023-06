Otorgan beca a Ashly, la joven que ayudó a estudiante con mano cercenada

El sueño de Ashly Esmeralda Feliciano y su familia se ha cumplido en un abrir y cerrar de ojos. La Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, le ha otorgado una beca a la joven de 17 años este lunes, quien en días pasados manifestó en una entrevista a LISTÍN DIARIO su aspiración de estudiar medicina.

Ashly ha recibido la beca por parte del rector, José Hazim Torres, junto a su familia: su padre Humberto Feliciano, su madrastra Andrea Mercedes y su pequeña hermana.

A partir de este lunes, la adolescente, que también se está formando como "paramédico", podrá cumplir su sueño una vez concluya sus estudios secundarios. Actualmente, cursará el quinto de bachillerato (nueva modalidad).

Ashly ha sido reconocida por su coraje y acción rápida a la hora de socorrer a un estudiante menor de edad, que fue agredido con arma blanca durante la salida de la escuela, quedando con su mano izquierda cortada. El hecho sucedió la tarde del miércoles 7 y tuvo lugar en el Liceo José Joaquín Pérez, de esta provincia.

Allí llegó Esmeralda y sin pensarlo dos veces auxilió a la víctima con un abrigo para realizarle un "torniquete" (método para detener el sangrado), envolviendo la herida y calmando la hemorragia.

"Te felicito", con estas sencillas palabras el rector de la UCE le entregó la beca a Ashly, luego de haber tenido una conversación acerca de ese suceso, que ella protagonizó aquella tarde del miércoles 7 y que Hazim Torres lo calificó como "heróico".

En tanto, la adolescente dijo sentirse "muy agradecida" con Dios, con sus padres y con la academia por esta oportunidad que se le ha presentado.

Certificación de la beca otorgadaJorge Martínez

El próximo paso de Ashly hasta que termine con la escuela será un curso de "enfermería", según ha contado a este diario.

"Me siento muy contento. No me salen las palabras. De verdad, me siento muy agradecido con Dios, él es quién ha permitido todo esto", expresó su padre, Humberto Feliciano entre lágrimas por la beca que recibido su hija.

Primer reconocimiento

El sábado 10 la Escuela Técnico Profesional de Rescate Hospitalario, dónde Ashly aprende técnicas de primeros auxilios y la Brigada de Respuesta Rescate y Emergencia (BREE), reconoció a la joven por la asistencia médica que le brindó al alumno.

El reconocimiento se realizó en el Salón Francisco Comarazamy del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís.

