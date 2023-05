Uno de los planes de Joshua Fernández era solicitar visa este año

Joshua Omar Fernández había cumplido recientemente 19 años cuando un impacto de bala cegó su vida el 16 de abril de este año durante un atraco. Como todo joven, Joshua tenía planes y proyectos, siendo uno de ellos solicitar la visa para ir a Estados Unidos.

“Ahora mismo en octubre el pensaba, ir a solicitar visa, esos eran sus planes de él”, declaró la afligida madre, Berlina Decena, al recordar a su hijo a quien describe como “su todo”.

Berlina, quien afirmó además que Joshua como persona joven tenía otros planes, pero “por donde tenía que ser”, destacó que una de las intenciones que tenían en conjunto era realizar unos arreglos en la residencia donde vivía el joven junto a su familia en Pantoja, Santo Domingo Oeste.

“Planes caseros, de la casa, tenemos una filtración en la casa y uno de los planes eran eso, echar un voceado”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que como regalo el joven le quería obsequiar una nevera y una lavadora y se autorregalo la nevera en honor a su hijo, por motivo al día de las madres, que se celebra el domingo 28 de este mes de mayo.

“Yo, en honor a él, me la compré mi nevera como regalo de madre, como que fue él”, declaró Decena al tiempo que sostenía el retrato de Joshua y hablaba con ilusión del que fuera el menor de sus tres hijos.

“Le quitaron la vida a mi hijo, comenzando a vivir, porque si atracaron y quitaron lo que iban a quitar, porque tienen que disparar”, se lamentó Decena entre llantos.

La madre manifestó que lo único que persiguen como familia es justicia sobre los señalados por la Policía Nacional, como responsables.

“Yo lo que pido desde un principio, desde que me entero de eso, yo lo que pido es justicia, que no se quede impune como se queda muchas veces (…) Yo se qué hay influencias, entonces yo no quiero que eso vaya a influir en este caso (…) el que sea culpable que pague lo que hizo”, agregó.

El caso

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, la génesis de la tragedia se dio cuando Wesly Carmona contactó al taxista Danil Ramírez Santana, quien laboraba para la plataforma Indrive en el Sonata N20, color blanco, para que este recogiera al investigado conocido como Chiquito, quien luego de abordar la unidad le pidió al conductor que pasara a buscar a Luis, también investigado.

Ambos fueron recogidos y depositados en el mencionado bar, donde compartieron con el Dotolcito hasta las 2:55 de la madrugada, hora en la que este contactó a Ramírez Santana (otro de los investigados), quien era de su confianza.

Los tres jóvenes abordaron el vehículo de Ramírez Santana y mientras este daba la vuelta para retirarse del sitio, los investigados le ordenaron que se detenga, siendo en ese el momento en que Chiquito y Luis se desmontaron del vehículo para encañonar a Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación quienes se encontraban saliendo también de la discoteca del Bar.