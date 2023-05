Ángel Hernández niega que haya renunciado y se siente “muy contento” como ministro de Educación

El Ministro de Educación negó que haya presentado renuncia al cargo y muy por el contrario dijo que “me siento muy contento de estar aquí”.

El funcionario llamó al programa El Sol de la Mañana para hacer el desmentido, luego que el periodista Julio Martínez pozo dijera que una fuente le informó sobre la alegada renuncia de Hernández.

“Parece que esa fuente no es tan oficial, porque está totalmente desinformado” dijo el ministro y agregó que es una persona que asume responsabilidad y la con plenitud.

“Cuando yo acepte la designación que el presidente ( Luis Abinader) me honró, pues lo hice para hacer un trabajo y estoy tratando de hacerlo de la mejor manera. Naturalmente, son cargos políticos y el presidente siempre tiene la oportunidad de decidir si una persona continua o no en una posición, pero en mi caso particular yo me siento muy contento de estar aquí. Estoy haciendo un trabajo que me parece eficiente y creo que al final tendremos resultados muy positivos en el sistema educativo dominicano” expresó.