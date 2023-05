Transformando el sargazo: Desde comida para animales a bloques de construcción y combustible

En los últimos años, la presencia del sargazo se ha incrementado afectando el buen desenvolvimiento del turismo, una de las principales actividades económicas de República Dominicana y otras naciones de la región del Caribe.

Estas algas están ocupando aproximadamente un 88 por ciento del perímetro lineal en las costas del mar Caribe, afectando las labores de sustento de unos 13 países de la región, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Hasta el mes de marzo de este año, se han aproximado 40 millones de toneladas a diferencia de 2022, en el que durante todo el año se estimó que se generaron unas 63 millones de toneladas. A las costas dominicanas, en el año 2022, llegaron cerca de 3.5 millones de toneladas. Para este año se estima que las cifras sean mayores.

Comúnmente, estas algas marinas son vistas como una problemática por los daños que provocan a la vida marina y los ecosistemas, además de que perturban la imagen de las playas y ensucian sus blancas arenas.

A pesar de estas desventajas, el sargazo tiene propiedades que se pueden utilizar como materia prima para elaborar múltiples productos sostenibles que van desde el carbón activado, comida para ganado, fertilizantes, colorantes, biocombustible, bloques de hormigón y paneles termoacústicos para la construcción.

En el Caribe hay cuatro variedades de sargazo, de las cuales, actualmente llegan a las costas del país dos especies: natans y fluitans, que contienen nutrientes como fósforo.

Utilizar el sargazo en el sector construcción es una de las ventajas que tiene esta alga marina. Su alto potencial en condiciones térmicas es favorable para incluirlas en la elaboración de bloques de hormigón para disminuir la condición calurosa.

Desde 2019, la escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) está desarrollando un proyecto de investigación dirigido por la ingeniera civil, Yokasta García, que promovería el sargazo como un elemento útil para construcciones sostenibles y a bajo costo.

Citó que en México utilizan el sargazo para hacer ladrillos y basados en esas experiencias están comprobando las posibilidades que existen de que se pueda introducir al sector construcción del país, obviamente adaptándolo a las temperaturas y ambientes de la República Dominicana.

García explicó que para obtener la materia prima del sargazo y luego unirla con la mezcla del hormigón, se recolecta directo del mar, después se les realiza un doble lavado, lo deshidratan para demolerlo y, por último, lo polvorizan.

Como parte de la investigación la academia tiene un laboratorio de “caracterización de fachada y escala real”, donde tienen tres módulos compuestos con la simulación de tres casas donde serán montados los bloques de hormigón elaborados con sargazo y paneles aislantes termoacústicos.

Estos agotarán un proceso de evaluación y medición por un tiempo determinado para comprobar su efectividad y resistencia.

Una vez comprobados, estos paneles se utilizarían para revestir toda la estructura de una casa para que se mantenga la frescura y el calor no penetre a la vivienda. Este material no estará visible sino que será introducido en los bloques.

Desde 2016, el fósforo ha sido aprovechado por expertos e investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), quienes producen “carbón activado” elaborado con sargazo.

Carlos Sanlley, director de Investigación de la universidad, detalló que las partes positivas del sargazo “son muy amplias” y se pueden aprovechar para hacer “muchas cosas”, después de evaluar cuáles son las propicias para las distintas zonas del país.

Resaltó que la universidad está agregando otros componentes al carbón activado para ver las posibilidades de convertirlo en jabón.

Explicó que este producto suele utilizarse en las plantas de tratamiento de agua con el objetivo de adsorber metales pesados purificando el líquido.

El carbón activado se caracteriza por ser “piedras negras” que son colocadas en filtros.

Prueba

Valor mágico

Sanlley calificó como un “valor mágico” del sargazo las posibilidades de transformarlo en combustible o energía eléctrica, pero aún no se ha materializado debido a que la cantidad de carbono y nitrógeno que tiene no son suficientes para mantener un sistema de reproducción como el carbón que se utiliza en las plantas eléctricas.

No obstante, se puede unir a otros desechos para incrementar la potencia. Esta opción aún está en fase de pruebas e investigaciones.