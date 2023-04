Desaprensivos invaden terrenos en Montecristi y agreden a la dueña

Unos invasores, armados con armas de fuego, armas blancas, palos, piedra y otros objetos, agredieron este sábado a la propietaria de unos terrenos ubicados en el kilómetro 13 de la provincia Montecristi.

Los invasores no sólo han agredido físicamente a la señora Domínguez sino a sus familiares, quienes se encontraban en el lugar de los hechos al momento en que llegaron los intrusos para apropiarse de los terrenos que le fueron otorgados por el Estado dominicano a la señora Celeste Domínguez.

Los invasores están siendo liderados por un abogado de apellido Rojas, quien dice estar respaldado por un miembro de su familia que es funcionario del actual gobierno que preside Luis Abinader.

Celeste Domínguez, conocida por sus allegados como “Japón”, pidió la intervención del presidente Luis Abinader, así como la del Director del Instituto Agrario Dominicano ( I.A.D) para que la ayuden ante esta situación.

Además agregó que los invasores llegaron al terreno solicitándole que muestre su documento, “allí rompieron casas, y destruyeron parte de la estructura”.

Domínguez declaró que ha agotado todos los pasos legales correspondientes, pero las autoridades de "Montecristi esperan que haya un muerto, para poder actuar" y que al parecer la muerta será ella, porque prefiere que le quiten la vida antes que esos terrenos, ya que es todo lo que tiene para poder mantener a su familia.

“El Estado Dominicano me otorga estos terrenos para emprender un proyecto de cría de chivos y ovejas, para convertirme en una mujer campesina emprendedora y ahora no tengo apoyo de ninguna autoridad, me siento indefensa, indignada, siento que las autoridades me ha dejado sola, ante esta situación, le hago un llamado a la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la primera dama, Raquel Arbaje, para que me ayude”, manifestó la mujer en medio del llanto por la impotencia.

Asimismo, Domínguez realizó un llamado a la ministra de la Mujer. “Si en verdad usted representa a todas las mujeres, haga valer no en nombre mío que soy una pobre campesina, hágale honor al cargo al representar a Mamá Tingó”. “No venga a darle el pésame a mis familiares el día que me maten, venga a defender los derechos para yo poder mantener a mis hijos”, expresó la señora con rostro de desilusión.