Embarazadas temen parir en hospital de Los Mina

Sauro Scalella

Santo Domingo, RD.

Algunas embarazadas que acuden al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina han decidido no dar a luz en ese centro médico, luego de la situación que se desató en los últimos días sobre el deceso de 34 recién nacidos durante el mes de febrero pasado.

Los fallecimientos han consternado a gran parte de la población dominicana como también a las parturientas registradas en este hospital, quienes, por lo visto, se han sentido atemorizadas por la pérdida de los infantiles.

“Yo tomé la decisión de no dar a luz aquí (Maternidad de Los Mina) y ya estoy completando hoy de chequearme”, comentó ayer Nikaury Aquino, de 32 años, quien está a pocos días de recibir a su bebé.

Tras enterarse por la televisión acerca de los niños fallecidos, la parturienta dominicana determinó, junto a su esposo, que no iba a recibir a su hija en ese centro de salud.

“Mi esposo también tiene miedo de lo que pasó con esos niños. Yo igual, porque esas son vidas humanas, angelitos de Dios y no queremos pasar por eso”, dijo Nikaury mientras se encontraba en el hospital.

No obstante, la futura madre aclaró que las atenciones de los doctores en ese hospital son “muy bien”.

Ana Díaz, otra embarazada, quien también acudió a la Maternidad de Los Mina, ha tomado la decisión de trasladarse a otro centro médico, luego de haber visto ayer la noticia de los recién nacidos. Para ella, toda esta situación de la mortalidad neonatal ha sido “fatal”.

En tanto que Luisanna Díaz, madre de la parturienta, explicó que Ana “se puso mala” cuando vio esa noticia. “Por eso vine a buscar los papeles para llevarla a otro centro. Yo descarto el hospital, porque no se atreven a dar la cara y decir si los niños son prematuros o qué es lo que está pasando”, sostuvo la madre, quien será abuela en pocas semanas.

Asimismo, cree que las autoridades del hospital han “dibujado todo”. Además, expresó que no va a perder ni la vida de su nieto ni la de su hija por una “negligencia médica”.

Luisanna reitero que “con las muertes de todos estos niños es un poco difícil y es muy cuesta arriba tú perder a alguien que ya tú tienes por nueve meses dentro, por un descuido de otra gente o por no querer hacerte una cesárea o por no atenderte a tiempo o por no haber una incubadora o no haber luz o un aparato de oxígeno”.

Mientras que Alexandra Amador, quien tiene a su hija hospitalizada en la Maternidad, luego de recibir a su bebé, consideró “lamentable”, ya que ninguna madre quiere perder a su hijo.

“Por ese lado yo estoy un poco asustada aquí (en el hospital), porque mi hija tiene el niño interno y yo no he podido ni siquiera verlo desde el lunes. Vine ayer tratando de verla y duré como cinco horas, y ni así pude verla. Tuve que irme para la casa con ese tormento”, contó Alexandra.