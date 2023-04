Joven pide ser reintegrado a las Fuerzas Armadas tras ser cancelado bajo licencia médica

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD.

El joven Teudi Pérez Arias se encuentra atravesando una difícil situación luego de asegurar que fue cancelado de las Fuerzas Armadas mientras estaba de licencia médicam, tras sufrir un accidente cuando se dirigía a su puesto de trabajo.

Teudi dijo que tras el accidente inició a sufrir de ataques de epilepsia con lo cual ha tenido que lidiar estando desempleado.

Pérez Arias contó a Listín Diario que en julio de 2020 se dirigía a su lugar de trabajo en Punta Rusia, Puerto Plata y al cruzar la calle para tomar el transporte público fue atropellado por un carro, el cual lo dejo en estado grave.

El joven de 26 años relató que fue asistido por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911) y llevado al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y posteriormente, trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

“El 911 me entregó como quien dice muerto”, dijo Arias al relatar los detalles de su accidente.

Luego del accidente, Pérez Arias narró que todo marchaba bien en su proceso de recuperación, es esos momentos se encontraba bajo licencia médica, hasta que pudo reintegrarse a sus labores en el año 2021.

Ante esto, manifestó que fue trasladado a la Base Naval 27 de Febrero de la Armada Dominicana, sin embargo, otra piedra se cruzaría en su camino, debido a que por secuelas del accidente empezó a tener ataques de epilepsia.

“Yo empezaba a botar sangre por la nariz y luego me daban las convulsiones y al darme seguido, estando en el trabajo o en la calle, los doctores decidieron darme licencia médica. Yo duré aproximadamente un año bajo licencia médica”, declaró el Pérez.

Ante esto alegó que, bajo instrucciones de los doctores, estuvo bajo tratamiento donde calificó los medicamentos que ingería como “muy fuertes, como una droga”.

Sin embargo, Teudi alegó que a pesar de encontrarse bajo licencia médica fue cancelado el pasado mes de septiembre de 2022, sin recibir ningún aviso o justificación.

“Yo me di cuenta que me cancelaron porque me cortaron el sueldo, cuando fui allá a reclamar me di cuenta que me habían dado de baja estando de licencia médica”, aseguró.

Ante esto, comunicó que pidió en varias ocasiones le fueran ofrecidas las causas por las cuales fue “dado de baja” estando enfermo y sin anunciarle.

Alegando que envió una carta al vicealmirante Francisco Antonio Sosa para que fuera revisada su desvinculación, aun así, Teudi Pérez dijo no recibió respuesta.

Con 26 años, Teudi hace un llamado a las autoridades a ser repuesto a la entidad donde laboró por casi cuatro años.

“Yo le pido al presidente Luis Abinader y al vicealmirante Francisco Sosa mi reintegro a las filas ya que esa condición la obtuve en mi labor”, puntualizó.