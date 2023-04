"Encantada de llegar a Santo Domingo", dice Wendy Sherman, subsecretaria de Estados Unidos

La subsecretaria de los Estados Unidos, Wendy Sherman, arribó al país el pasado martes y dijo sentirse “encantada” de haber pisado suelo dominicano, donde se reunirá con el presidente Luis Abinader, con funcionarios del Gobierno, y con representantes de la sociedad civil, la juventud y el sector privado.

La número dos del Departamento de Estado, a través de su cuenta de Twitter, hizo púbico su sentir acerca al llegar país.

“Encantada de llegar a Santo Domingo para interactuar con los líderes gubernamentales, la sociedad civil, la juventud y el sector privado, para explorar formas de fortalecer aún más la relación entre Rep. Dom. y EE. UU. Nuestras dos naciones son socios y amigos confiables, y EE. UU. sigue comprometido con el éxito continuo de la RD”, expresó.

Sherman entre sus actividades tiene pautado participar en un panel el Palacio Nacional, solicitado por la delegación norteamericana para tratar temas de común interés, en especial el reforzamiento de los “lazos bilaterales fuertes y duraderos en una amplia gama de temas, incluida la situación urgente en Haití”, como lo detalla un comunicado del Departamento de Estado.

