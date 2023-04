Sugieren vigilar hongos y bacterias en los hospitales

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

La especialista en medicina interna e infectología, Clevy Pérez Sánchez, aconseja poner más atención en la prevención y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, debido al incremento de la resistencia no sólo en bacterias, sino también de hongos.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología dijo que desde hace algunos años se están reportando brotes de especies de hongos que pueden ser bastantes resistentes a los antifúngicos (o sustancias que pueden evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos), pero es sobre todo en ambientes hospitalarios y de unidades de cuidados intensivos, lo cual por ahora no es un motivo de alerta para población general.

La docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue consultada sobre informaciones de prensa de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han descrito la preocupante propagación del hongo negro Candida auris, resistente a los medicamentos y que se ha extendido a más de la mitad de los estados de EE. UU.

Prevención

La infectóloga dominicana dijo que aunque no representa una alerta para la población general, siempre es importante recordar que es necesario que se ponga más atención en la prevención y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos.

Señaló que esta atención es debido al incremento de la resistencia no sólo en bacterias, como las Enterobacterales y los no fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter, sino también, en hongos, como es el caso de C. auris.

Resistencia antibióticos

De acuerdo a reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo y puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva.

Es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de esos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Cada vez es mayor el número de infecciones —por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis— cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos.