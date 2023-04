La reacción de Wilson Camacho tras la coerción del caso Calamar

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se pronunció públicamente por primera vez desde el anuncio sobre la medida de coerción en contra de los imputados en el caso Calamar.

A través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Camacho aseguró que “los obstáculos y sus dimensiones son retos, estímulos, no límites o impedimentos. A peor adversidad, mayor oportunidad”.

En ese mismo tuit, el procurador adjunto continuó diciendo que el trabajo, compromiso y determinación, son las claves para cumplir con metas.

Camacho finalizó su mensaje citando al poeta C. C. Cortez, que leía: “se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso”.

La decisión

La jueza Kenya Romero decidió mandar a prisión preventiva Donald Guerrero, exministro de Hacienda y a José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, por 18 meses.

A Gonzalo Castillo le impusieron arresto domiciliario, 20 millones de fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Romero también declaró el caso como complejo, lo que le daría 18 meses de tiempo adicional para investigación al Ministerio Público.

Rechazo

Por su parte, la magistrada Yeni Berenice Reynoso expresó que el tribunal rechazó todos los incidentes que había planteado la barra de la defensa de los implicados en el caso Calamar.

“El tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado la barra de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos, todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal”, expresó la directora de Persecución del Ministerio Público.

