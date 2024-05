El 30 % de los pacientes que acuden al cardiólogo es por causa de hipertensión arterial

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, Noemi Cueto, expresó este sábado que el 30 por ciento de los pacientes que acuden a consultas es por causa de hipertensión arterial.

“En República Dominicana no tenemos los números textualmente, pero igual que en otros países la hipertensión es una de las causas de asistir al médico y representa más del 30 por ciento”, indicó.

Al ser abordadas por miembros de la prensa durante el acto “Avances de la cardiología” celebrado este sábado en esta capital, dijo que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, sin embargo, algunas enfermedades pueden ser prevenibles hasta cierto punto una vez se conozcan los factores de riesgo.

La actividad “Avances de la cardiología” se realizó con el objetivo de dar a conocer las tendencias de prevención y el impacto de las enfermedades de cardiología de la mano de médicos residentes.

Señaló que a pesar de no tener un porcentaje específico de los ciudadanos que padecen de enfermedades cardiovasculares, resaltó que en los pacientes predomina el sedentarismo.

“Para que exista enfermedad cardiovascular debe de existir un factores de riesgo cardiovascular, que significa, que alguien que no tiene ninguna condición habitualmente no hace una muerte súbita. Cada vez los jóvenes están más enfocados en lo que son los hábitos tóxicos que ayudan a que la gente desarrolle una enfermedad”, dijo.

Agregó que las arterias del corazón no se dañan solas y por tanto, los jóvenes que de forma recurrente toman alcohol, no comen saludable y no hacen ejercicios, son propensos a desarrollar un infarto y otra enfermedad relacionada.

Incremento de infartos

La especialista indicó que en la tendencia de infartos en personas jóvenes existe la posibilidad de que el coronavirus sea una causa junto a las dosis de la vacunas.

Con relación a las afecciones del coronavirus y la posible relación a los infartos, dijo que este virus es una enfermedad inflamatoria, la cual causa daños a las arterias provocando tombro y coágulos desencadenando un infarto.

Finalmente recomendó a la población a mejorar la alimentación y a ejercitarse.