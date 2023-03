ENVIVO: Rueda de prensa de Milagros Ortiz Bosch

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, habla la tarde de este jueves al país, desde el Palacio Nacional.

Ortiz Bosch hablará al país sobre los resultados de la Cumbre por la Democracia, según ha informado la Presidencia de la República.

La alocución de Ortiz Bosch se produce también luego de que el diputado Sergio Moya “Gory”, hablara ante la Cámara de Diputados sobre su supuesta vinculación al caso Calamar, como uno de los socios en los negocios que desfalcaron al Estado dominicano.

“Si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renunció a mi condición de diputado", dijo el legislador.

También el director de Titulación, Merido Torres, ha resultado con mención en el expediente del caso de corrupción.

A continuación, el video de la transmisión en vivo: