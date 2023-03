Así señaló Mimilo Jiménez a Sergio Moya "Gory": Punto por punto en interrogatorio

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez) fue interrogado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Yeni Berenice, directora general de persecución del Ministerio Público, con relación a recabar informaciones sobre el caso de corrupción Calamar.

Mimilo Jiménez, quien es uno de los principales delatores en el caso de corrupción, admitió que participó en una estructura que extorsionaba a dueños de bancas de lotería, deportivas y de máquinas tragamonedas en colmados y dijo que por un tiempo el diputado Sergio Moya era el coordinador de la organización, justo después de la salida de Fernando Crisóstomo.

Este es un fragmento del interrogatorio de 89 preguntas, de las cuales cinco mencionan a Sergio Moya.

29-¿Qué pasó cuando salió de la estructura Fernando Crisóstomo para el cobro ilegal en las bancas de lotería, deportiva y los colmados?

Se cae porque Fernando Crisóstomo tenía todo el proyecto, era quien tenía todos los papeles y entonces yo contacté al señor Sergio Moya, a quien le decimos Gory que lo conocía de años anteriores cuando yo apostaba en juego de azar, yo lo conocía, entonces él era banquero o ha sido banquero toda su vida y él me ayudó a reubicar para de eso, pero el sistema se fue a la mitad de lo que Fernando Crisóstomo recaudaba, pero también Sergio Moya bajó los gastos, pero a mí me quedaban aproximadamente tres millones de pesos (RD$ 3,000,000.00).

30- ¿Cómo llega Sergio Moya (Gory) a lo que usted denomina ¨El Programa o El Proyecto¨ que consistía el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportiva y los colmados que tenía máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del MInisterio de Hacienda encabezada por Donald Guerrero?

Sergio Moya conoce de eso y él era conocido mío y también él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo nos vivía engañando con la recaudación, pero resultó ser que no era como Gory pensaba. Aunque debo aclarar que ni el periodo de Sergio Moya ni en el de Fernando Crisóstomo yo tengo constancia de la diferencia entre recaudación, solo tengo conocimiento con relación a grandes consorcios como Loteka.

31- ¿Hasta cuándo duró Sergio Moya (Gory) en lo que usted denomina ¨El Programa o El Proyecto¨ que consistía el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportiva y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por Donald Guerrero?

En la época de Sergio Moya (Gory) el proyecto duró aproximadamente ocho meses, pero resultó que en el Congreso se estaba como por pasar una ley y dar una amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran y entonces los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pasó fue que algunos se regularizaron, la mayoría no, algunos regularizaron algunas bancas y otros no, también vino el tema de la pandemia del covid-19 y por eso es que no se duró más tiempo. El esquema duró hasta que inició la pandemia.

36- ¿Usted participó en una licitación que hizo el Ministerio de Hacienda para regularizar los juegos de azar mientras estuvo al frente del Ministerio Donald Guerrero, durante la etapa que al frente del referido proyecto estuvo Sergio Moya (Gory)?

No, supe que había una licitación, pero Fernando iba a armar una oferta, pero había un ambiente negativo, para que participara y Fernando Crisóstomo dijo que había un ambiente negativo, yo llegué a conversar con Donald Guerrero, y le dije que me decían que eso estaba arreglado, pero él lo negaba, Fernando Crisóstomo dijo que sabía que todo estaba arreglado y que ganaría una persona que efectivamente fue quien ganó, no recuerdo el nombre de esa persona. Yo no me involucré con la licitación, muchas personas estaban al grito con eso, pero había muchos grupos molestos con esa licitación porque ellos entendían que fue algo arreglado.

37- ¿Cuánto recibió usted por lo que usted denomina ¨El Programa o El Proyecto¨ que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportiva y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta ferencia del Ministerio de Hacienda encabezada por Donald Guerrero,o durante la etapa que al frente del referido proyecto estuvo Sergio Moya (Gory)?

Yo recibí aproximadamente ciento cuarenta y ocho millones de pesos en efectivo (RD$148,000,000) entre los dos periodos, es decir el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya.