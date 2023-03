Hijo de Emilio Cordero Michel niega que la muerte de Manolo Tavárez Justo haya ocurrido como indica Ramiro Matos

Jhangeily Durán

Santo Domingo RD

La mañana de este jueves el hijo del fenecido exdirector de la Academia Dominicana de la Historia, Jorge Emilio Cordero Espaillat, desmintió lo descrito por el exmilitar Ramiro Matos González, quien en una misiva ofreció su verdad acerca de la muerte de Manolo Tavárez Justo.

A través de una carta dirigida a Matos González, pero enviada a Listín Diario, Cordero Espaillat sostuvo que lo afirmado por el militar retirado en una comunicación enviada a la Academia Dominica de la Historia (ADH), el 23 de marzo de 2023, ya había sido desmentido por su padre en 1995, a través de una publicación en el periódico El Siglo del día 21 de junio.

“Mi padre si refutó públicamente sus alegatos publicados en el periódico El Siglo de los días 9, 17 y 19 de junio de 1995 (el día 16 de junio de 1995 en El Siglo donde usted no publicó nada referente a Las Manaclas como equívocamente expresa en su carta a la ADH). Por el mismo medio impreso, el día 21 de junio de 1995, mi padre responde categóricamente cada uno de sus alegatos publicados días antes, y se publica una carta enviada al señor Rafael Herrera, director del Listín Diario en el momento, el 27 de diciembre de 1963, desde la Solitaria No. 9 del Palacio de la Policía Nacional, carta que no fue publicada en ese entonces por la tensa situación política y militar del momento y para “evitar mayores inconvenientes al autor”, mi padre”, escribió el hijo del excombatiente e historiador

En esa publicación, Espaillat dijo que su padre “no escuchó disparos”, resaltando que tanto Manolo Tavárez Justo y su grupo estaba en disposición de rendirse, por lo que "traían camisetas y pañuelos blancos amarrados a varitas".

En el relato, Cordero Espalliat continuó refutando lo escrito por el ahora miembro de la ADH, agregando que, tanto en las publicaciones del 1995 como en su actual carta, Ramiro Matos insiste en que los únicos testigos de la supuesta emboscada al exguerrillero y revolucionario son, él (Ramiro Matos) y su padre. Según el primogénito, la situación se dio de la siguiente manera:

“Si nos apegamos al testimonio del único sobreviviente del frente “Comandante Enrique Jiménez Moya” en Las Manaclas, Manolo Tavárez Justo junto a otros 15 guerrilleros marchaban hacia “El Alto de la Diferencia” con la intención de entregarse pacíficamente, dado a la caída de los otros focos guerrilleros y la falta de apoyo popular, y por la garantía de vida demandada por Manuel Tavares Espaillat, uno de los tres miembros del Triunvirato, por Radiotelevisión Dominicana y cientos de volantes lanzados desde aviones en las montañas que expresaban dicha garantía. Por el mal estado físico en que se encontraban algunos combatientes, se tomó la decisión de que Leonte Shott Michel, Alfredo Peralta Michel, Ramón Martínez (“Monchi”) y mi padre Emilio Cordero Michel, marcharan al frente, ondeando banderas blancas en símbolo de una entrega pacífica y avisar de que más atrás venía Manolo con el resto de los combatientes”.

Descrito lo anterior, Jorge Cordero en su carta puso en duda que el exgeneral faltara al principio básico que constituye el oficio de historiador: “la verdad”.

"Para un investigador de la historia como usted, señor Ramiro Matos, no se apega al principio básico en la que se construye el oficio de historiador: la verdad, como se muestra en su carta enviada a la Academia Dominica de la Historia en la fecha 23 de marzo de 2023", se lee en la carta de Jorge.