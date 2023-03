Canciller chileno evita referirse a aspiración marítima de Bolivia durante Cumbre Iberoamericana

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, evitó referirse al planteamiento realizado por el presidente de Bolivia para reestablecer los diálogos bilaterales con una agenda de 7 puntos, estando entre ellos la aspiración marítima del país altiplánico.

Durante su participación en la reunión de cancilleres de Iberoamérica en el ámbito de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el diplomático no quiso referirse al tema: “No quiero entrar en ninguna polémica”.

“No me parece oportuno y no me parece conveniente desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, respondió el canciller a una pregunta de periodista.

Sin embargo, aseguró que “nosotros hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en que hay intereses comunes entre Chile y Bolivia”.

Por otro lado, el canciller comentó que se reunirá con el presidente chileno, Gabriel Boric, una vez termine la reunión para visitar al presidente dominicano, Luis Abinader, con quien sostendrá un encuentro en el Palacio Nacional.

Durante la conmemoración del Día del Mar, el mandatario de Bolivia declaró que “el pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al océano Pacífico" y hablo de una "nueva etapa" de relaciones con Chile.