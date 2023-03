Muere joven que tenía tres años interno por el Covid

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

El Covid no le perdonó la vida a Jorge David Vallejo Peguero. No valió su lucha, el virus que lo afectó a principio de la pandemia, le ganó la batalla. Eso sí, no le fue tan fácil destruir la entereza de una madre como Ana Peguero, que con su fe logró tener por tres años vivo a su amado hijo e inclusive, lo vio respirando por sí solo.

Este joven dominicano que residía en Estados Unidos, estuvo interno desde el 28 de marzo de 2020, luego que el coronavirus lo afectara y lo llevara a estar en estado de coma. Su madre nunca aceptó que lo desconectaran y pudo dar testimonio de “la promesa de Dios de ver a mi hijo respirando sin los tubos que desde el principio tenía”. Hoy, aunque Jorge David ha partido, a ella le queda la satisfacción de haberlo hecho todo para que sus hijas Diana y Daniela, de 12 y 10 años, respectivamente, tuvieran a su padre por tres años más.

Ana agradece a todas las personas que, a través de las oraciones y muestra de cariño, le brindaron su apoyo, algunas aun sin conocerla. Está triste, pero conforme con el Señor que siempre le dio las fuerzas para estar al lado de quien junto con ella luchó para vencer a una enfermedad que puso al mundo de cabeza.

Una semana

Hace solo unos días, LISTÍN DIARIO publicó una historia dando cuentas sobre el avance del joven que fue internado de 35 años y llegó a cumplir sus 38 años aun estando interno. En ese momento, informó sobre la buena noticia de que ya tenía un mes respirando por sí solo.

Desafortunadamente, poco duró la felicidad. Complicaciones propias de su estado le arrebataron la vida a Jorge David, dejando a su madre sumida el duelo que significa perder un hijo, pero firme en esa fe que la mantuvo de pie por tres años.