Cartas al futuro

Cibely Ramírez

Santo Domingo, R.D.

En esta ocasión, varios jóvenes, con diferentes estilos de vida, decidieron tener una conversación unilateral con quienes esperan ser en el mañana. Pusieron todo su corazón para escribir estas letras y ventilaron sus añoranzas y temores.

1-“Siempre te tendrás a ti”

Génesis Sánchez nació en San Juan de la Maguana el 7 de septiembre del 1999, es una estudiante de término de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), activista por las tres causales, intérprete de lenguaje de señas y coach de vida.

Futura Génesis:

Que gratificante es poder verte y enorgullecerme de la mujer tan increíble en la que te has convertido, el simple hecho de saber que sigues siendo tú misma y la paz interna que tienes hoy en día me llena de total satisfacción.

Aprendiste a ser resiliente y sanar las heridas que te causaron, aprendiste el verdadero valor de la vida, lo corta que es y lo mucho que se puede disfrutar.

No sé dónde estamos ahora, pero lo que sí sé es que por el simple hecho de que has llegado donde estás es asombroso. Recuerda que para que una estrella nazca “una nébula gaseosa debe colapsar”, así como en ocasiones colapsaron tus sueños, pero son esos mismos sueños rotos los que te dieron a entender la fuerza que habita en ti para que nada ni nadie te pudiera derrumbar.

Espero que sigas sirviendo y agradeciendo como toda la vida lo has hecho y que sigas disfrutando y enamorándote del camino y no de la meta, ya que todos llevamos un tesoro dentro y sé que ahora mismo estas cuidando de él porque siempre has brillado desde tu interior.

Lloraste e intentaron apagar tu luz en múltiples ocasiones, pero recordaste que no eres una vela, sino un sol, fuerte e imponente. Por eso recuerda que no importa donde estés ni con quien estés, si mañana el rumbo de tu vida cambia, si aparecen miles de tormentas o si todos te dan la espalda, por suerte siempre te tendrás a ti.

2-“Nunca te conviertas en aquello que juraste destruir”

Elisbel Ramírez nació el 17 de mayo del 2006, actualmente reside en Santo Domingo y es estudiante de secundaria del colegio CAFAM. Es dibujante, escritora y aspirante a la profesión de Psicología, donde espera crear un cambio en el sistema de la salud mental en la República Dominicana.

Hola, soy yo, Elisbel.

Tenemos un montón de cosas por conversar.

¿Cómo estás? ¿Aún estamos vivas? ¿Seguimos junto a aquellas personas por las que juramos dar la vida? ¿La Pechu sigue con nosotros?

Tengo muchas dudas, muchas batallas y un montón de cabos sueltos que solo sé que el tiempo podrá volver a unir. No te exijo que para ese entonces ya sepas lo que es la felicidad, porque yo, presente, aún sigo en búsqueda de ella. Tampoco te exijo que seas exitosa, ya que en mi mente aún hay un montón de planes que no sé si seré capaz de llevarlos a cabo.

Hoy me prometí ser la mujer que dé un lugar seguro al mundo, incluso a mí misma. Y es que la psicología siempre es algo que ha pasado por mis venas, pero ¿aún piensas igual que yo?

Estoy consciente que la vida da muchas vueltas, pero lo único que te pido es que nunca te conviertas en aquello que juraste destruir. No tengo mucho que decirte realmente, ya que de una u otra forma he aprendido a no poner mis expectativas sobre ti, pero solo quiero que sepas algo: Yo sé que tú puedes contra todo y contra todos y recuerda siempre que te amo desde lo más profundo de mí ser, aunque muchas veces no te lo demuestre.

3-“Está bien sentirse mal muchas veces”

Leandro Alcántara nació el 5 de mayo del 2000 en San Juan de la Maguana. A sus 22 años ha intentado consolidar una que otra hazaña o actividad recurrente, sustentando así mismo el título de Ingeniero Químico obtenido de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu)

¡Hola, Leandro! Si estás leyendo esto es porque aún, gracias a Dios, estamos vivos, lo cual me alegra, pero en caso de no ser así, bueno, un saludo a quien esté leyendo esto en tu lugar.

Sé que con el pasar del tiempo hemos cambiado, sé que hemos aprendido a ser mejor. Estoy seguro de que hemos disfrutado de las pequeñas cosas de la vida, una mejor pizca de amor propio quizás, quiero creer que pudimos conseguir esas metas propuestas, porque estoy seguro de tu lucha hasta el final.

Lamento las veces que has pensado en rendirte, tus lágrimas cuando estás en completa soledad, las veces que no has podido dormir debido a la ansiedad, las veces que te sientes inseguro por cosas que a veces creemos controlar y sabemos que no es así. Leandro, recuerda que está bien sentirse mal a veces, estar triste es el motor que nos inspira a querer ser mejores y tú ya eres una grandiosa persona.

Quiero que hagas esto conmigo todos los días: mirarte al espejo y decirte las palabras más hermosas que existen, porque esa persona que se está reflejando ahí es un ser lleno de vida, esperanzas y deseos que poco a poco los irá alcanzando. Estoy muy orgulloso de ti, y de mi.

4-“Has representado tu bandera de una manera increíble”

Gabriel Decena nació el 18 de febrero del 2002 en Santo Domingo. Actualmente, estudia cine en INTEC, también estudia música con Aponte Romero y Actuación con José Manuel Rodríguez ¡Hola, Sr. Decena! Aunque puedo tener confianza, señor Gabriel, muchas felicidades Gavo por tu prolífera carrera, costó mucho y tuviste que hacer grandes sacrificios, pero al parecer valió la pena.

Lograste bailar en grandes conciertos con Chris Brown, protagonizar películas con Denzel Washington en Hollywood y dirigir una de las mejores cintas en República Dominicana. Realmente has representado tu bandera de una manera increíble.

Qué hermosa la familia y el matrimonio que formaste con la mujer que amas.

5- “No está bien sentirse sola, porque no lo estás”

Génesis Furcal nació en Santo Domingo el 20 de junio del 2000. Criada en una familia trabajadora, es la mayor de tres hermanos. Es estudiante de termino de Comunicación Social en la Universidad Dominicana O&M.

Querida Génesis del futuro:

A estas alturas de tu vida, tal vez esperabas tener un auto, una casa, casarte o haber viajado al extranjero al menos una vez; espero que en caso de que no hayas cumplido todavía estas metas, por lo menos cumplas la principal: ser fiel a tus valores y confiar en ti.

Ser fiel a tus valores puede ser una tarea difícil y sé de primera mano lo mucho que te ha costado confiar en ti misma, y sé que, aunque suene difícil, esto puede llegar a ser más difícil que confiar en alguien más. Espero que, para este punto de tu vida comprendas quezz z eres importante, eres amada y eres suficiente. Estas palabras pueden sonar cliché, pero nunca está de más recordarlo.

Todo lo que has hecho en tu vida te ha traído hasta aquí, muchas veces con ayuda, otras veces sin ella, y espero que, si te sientes desanimada, entiendas que no estás sola. Te tienes a ti y es la persona que más debe importarte. Espero que estés en paz contigo misma, pero, sobre todo, que seas feliz.