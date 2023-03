Ignoran cómo evitar el virus chikungunya

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública han establecido que la fumigación de forma constante es su principal fortaleza en el enfrentamiento futuro de la chikungunya, virus contra el que ya emitieron una alerta epidemiológica hace una semana.

No obstante, la desinformación entre algunos residentes de sectores tan propensos a vivir una rápida propagación de la chikungunya como los son Simón Bolívar, La Ciénaga, y otros ubicados a la ribera del río Isabela, son la contracorriente de las iniciativas del sector salud para evitar que el mosquito Aedes aegypti multiplique los aún casos nulos de la enfermedad.

“Lo único que sé es que eso a mí me dio y se me inflamaron las orejas, las manos… de hecho mi papá murió y lo que los médicos dijeron es que fue por eso, pero yo nunca he creído en que eso lo transmite disque un mosquito”, contó Luis José, en Villa Francisca.

En un recorrido del LISTÍN DIARIO por distintos barrios de la capital en búsqueda de conocer los preparativos de la población para prevenir la llegada del mosquito, periodistas del medio encontraron respuestas adversas en un elevado número de gente que desconoce incluso la forma en la que se crían estos insectos.

Muchos externaron su preocupación ante grandes socavones en el área en los que se apoza agua sucia y temen que eso signifique un punto en favor de las crías, sin embargo, las autoridades de salud han esclarecido en más de una ocasión que contrario a eso, las larvas se producen en los contenedores de agua limpia, dentro o fuera de las casas.

A raíz de esto es que se instaura como preocupación céntrica que Salud Pública realice las jornadas de limpieza para eliminar el vector que estableció el pasado lunes la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, aunque, arropando sus informaciones, los dependientes del Ministerio en el Área I y Área IV aseguraron que en sus diferentes barrios nunca se ha dejado de hacer el trabajo de fumigación.

“Ahora por el tema de la chikungunya se está un poquito más precavido, pero por lo menos en esta área nunca ha faltado la fumigación, aquí mismo se fumigó el pasado viernes”, contó Pedro Mireles, quien lidera la carpa de atención primaria que la institución mantiene en La Zurza.