“La criminalidad nos arropa”, Leonel critica a Abinader por inseguridad ciudadana

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El candidato a la presidencia de la República de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó este martes la gestión del presidente Luis Abinader con relación al tema de la inseguridad ciudadana, alegando que la criminalidad ha aumentado bajo su mandato.

“La criminalidad nos arropa. He conversado y me he sentido solidario con muchos padres que no pueden dormir preocupados por la seguridad de sus hijos, o que deben salir a las paradas del metro o de autobuses a esperarlos para acompañarlos en el trayecto hacia sus hogares”, dijo el expresidente de la República.

Fernández dio estas declaraciones durante su discurso, transmitido esta noche, para responder la rendición de cuentas del mandatario el pasado 27 de febrero.

El expresidente también aseguró que durante el gobierno de Abinader se ha incrementado la tasa de homicidios, indicando que en 2022 esta rondaba los 11.9 por 100 mil habitantes, métrica que supera lo registrado en los años 2021, que alcanzó un 10.6 y 2020 que fue de 9.2.

“Lo que tenemos es que en la sociedad dominicana se ha enraizado una cultura de la violencia, que mantiene en estado de zozobra, de temor e inseguridad a nuestros ciudadanos”, manifestó el presidente de la Fuerza del Pueblo.

Promesas incumplidas

Continuando con el tema de la criminalidad, el exmandatario aseveró que Abinader prometió al inicio de su gestión mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las instituciones que luchan contra ese flagelo, algo que, en su opinión, no se ha cumplido en los últimos años.

Fernández mencionó la reforma de la Policía Nacional, el aumento salarial del 40% a 39 agentes, la disminución de homicidios y la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad como algunas de las promesas rotas de la actual gestión.

Sobre el combate contra el narcotráfico, Leonel dijo que el Gobierno no ha dotado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con los recursos necesarios para mejorar su labor en contra de este mal.

En baja desde su mandato

En su discurso, Fernández destacó las medidas que implementó durante sus múltiples periodos como presidente, entre ellas el programa Barrio Seguro, asegurando que el aumento de la inseguridad ciudadana se debe al “abandono de una política de Estado”.

“Lo que ha ocurrido, desde entonces, con el incremento de la violencia y la inseguridad en nuestro país, se debe, en gran parte, al abandono de una política de Estado, como fue ese programa de Barrio Seguro, que requería de más tiempo de aplicación para su definitiva consolidación”, dijo.