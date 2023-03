Pocos se cubren para evitar chikungunya

Cibely Ramírez

cibely.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Pese a la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública el pasado miércoles, muchos ciudadanos no han tomado precauciones ante el virus del chikungunya ni se sienten preocupados por su regreso al país.

En su recorrido realizado por periodistas del Listín Diario a diversos sectores del Gran Santo Domingo, la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que en sus casas aún no estaban haciendo nada para prevenir la enfermedad trasmitida por el mosquito Aedes Egipto.

No saben qué hacer

María Guzmán, residente de Sabana Perdida, dijo que las autoridades no le han explicado al sector cómo se evita el virus, por lo que no saben qué hacer para prevenirla, aunque con anterioridad a ella le dio la infección viral.

“Es que no sabemos qué hacer. ¿Nosotros sabemos cómo se previene eso? No nos han dicho. Rogando que no nos toque”, expresó Guzmán.

Enumeran medidas que adoptan por su cuenta

Por otro lado, los comunitarios que aseguraron estar tomando medidas preventivas en sus viviendas, mencionaron como principal precaución limpiar con cloro los estanques donde guardan el agua, así como fumigar con mayor frecuencia para ahuyentar los mosquitos.

En todas las zonas visitadas afirmaron que las autoridades de Salud Pública no habían ido.

Alerta

El Ministerio de Salud Pública emitió el miércoles pasado una alerta epidemiológica ante la que auguran como “pronta llegada” al país del virus del chikungunya.