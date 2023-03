Coraasan pretende familia vuelva a vivienda afectada sin compensarla

Ashly Martínez / Marvin Beltré

Santiago, RD.

A propósito de la explosión en el área del sector los Jazmines, Andrés Burgos, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, informó que la institución se responsabilizará de los daños ocasionados, sin embargo, a juzgar por la demora en el caso de Bella Vista, pareciera ser que no ocurrirá pronto.

A casi un mes de la explosión de la tubería en la calle Fernando Bermúdez, en el referido sector, Coraasan pretende que la familia afectada vuelva a su casa, sin haber resarcido daños y pérdidas económicas ocasionadas por la inundación.

“No nos han solucionado nada, que nos metiéramos para acá (a la casa), sin solucionarle nada a uno, como si estuviera todo bien”, expresó Grecia Ortiz, residente del inmueble.

“Lo que pasa es que ellos están muy desesperados, pero nosotros hemos cubierto la parte que tiene que ver con nuestra responsabilidad”, expresó Andrés Burgos, en referencia al tiempo que les está llevando dar una respuesta. “La gente tiene que colaborar también”, porque nosotros tenemos procedimientos, somos una empresa organizada”, estableció, ya que de acuerdo a él, la institución posee un procedimiento para poder responder a estas situaciones.

“tenemos que esperar el reporte que nos haga revisión y análisis de auditoría, un informe pericial de los daños ocurridos y proceder con los canales que el consejo tenga que conocer y le autoricen ese pago”, sostuvo Burgos.

La familia Corcino Ortiz, propietarios de la casa, denunciaron que Coraasan sólo ha pagado dos semanas del alquiler de un Airbnb, y todavía no han comenzado los trabajos de restauración de la vivienda. “Ellos no han hecho nada, dos pagos de seis días y ya, ellos no quieren pagar más, y uno estuviera bien, viviendo tranquilo aquí, porque no fue culpa de uno.

En un primer momento, Coraasan había dicho que en dos semanas la casa iba a estar remodelada.