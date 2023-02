Desalojados de La Ecológica vuelven a construir sus casas

Jhangeily Durán

Santo Domingo RD

Este sábado los ciudadanos que se ubican en los alrededores de la avenida Ecológica, próximo a la Ciudad Juan Bosch, se encontraban recogiendo las hojas de zinc y los pedazos de madera para volver armar sus viviendas, luego de que fueran destruidas por un desalojo.

Este diario observó el accionar y preguntó a Mercedes Tapia, una de mujeres que recogía las hojas de zinc, que hacían levantando lo que quedó del desalojo, a lo que la señora respondió que no tiene otra opción más que volver a empezar su casa.

“Imagínese, que más voy hacer, me la tumbaron ayer y hoy vuelvo a construirla con lo que me dejaron esos delincuentes, porque para donde voy a coger, el pobre no lo tiene nada fácil”, expresó Tapia mientras sostenía una varilla que soldaría para crear la puerta de su casa.

Tapia no es la única en empezar de cero en la zona desalojada este viernes por miembros de la Policía Nacional. Elsa Castillo Tejada tiene planeado empezar a construir lo que, antes del desalojo, era su casa e iglesia.

“Me han roto la felicidad en cuatro mil pedazos, pero, yo soy pastora, hija de Dios y aquí volveré a construir mi casita y mi iglesia, y si vuelven otras a hacer ese abuso, también lo volveré a construir”, manifestó la mujer, quien aseguró tener más de 16 años en la zona.

Desalojo

Con sus pies encima de los escombros de madera y bajo el sol de la mañana de ayer, cientos de personas que se alojaban en los alrededores de la avenida Ecológica, cerca de la Ciudad Juan Bosch, quedaron a la intemperie luego de ser desalojados de su vivienda.

Según los afectados, el desalojo fue realizado por un grupo de hombres encapuchados y más tarde llegó la Policía Nacional, acompañados de un abogado quien, según testimonios, no mostró justificación para proceder a derrumbar las viviendas.