J Noa, la única dominicana en la lista de las 25 mujeres más poderosas de People en Español

People en Español publicó las 25 mujeres más poderosas de este año con la actriz Eva Longoria encabezando la lista. Mientras que la rapera J Noa es la única dominicana incluida.

“Las mujeres que conforman esta lista de Poderosas 2025 han demostrado que los límites están para superarlos, que los errores sirven para tomar impulso y que somos el resultado de la generosidad de quienes nos precedieron. Su fortaleza les permite brillar con luz propia y ser una fuente de inspiración para quienes quieran seguir sus pasos”, reza la publicación de la revista.

J Noa junto a otras tres mujeres aparece en el listado de “Nuevas fronteras: poderosas que apuntan al horizonte”.

Este apartado explica que: Ya sea denunciando con su música lo que otros preferirían callar, abriendo a la mujer un deporte eminentemente masculino del que no hace mucho eran excluidas, no rindiéndose ante las dificultades hasta lograr un hueco en la profesión o abogando por los inmigrantes en estos tiempos convulsos, estas Poderosas apuntan a un mejor horizonte.

De la compositora dominicana, People en Español destaca que irradia seguridad, talento y coraje, transmitiendo un potente mensaje a través de sus letras.

“Lo que me hace a mí más poderosa es mi edad, yo he logrado todo lo que he logrado, mi inteligencia, la forma de expresarme, cómo me ganó el público, cómo me gano a la gente y el carisma”, expresó la rapera a la publicación.

La nominada al Latin Grammy y a Premio lo Nuestro, se siente comprometida a inspirar a las nuevas generaciones de mujeres que quieren seguir sus pasos.

"Piensen bien lo que quieren hacer, enfóquense, o sea céntrese en lo que realmente ustedes quieren hacer, no comiencen a hacer música simplemente por hacer música, sino como que traigan un plan, ideas de las cosas que quieran hacer, y mantengan la disciplina”, dijo la artista, de 19 años.

Lili Estefan, Elizabeth Gutiérrez, Ximena Duque y otras actrices, empresarias, presentadoras, activistas, motivadoras, ejecutivas y deportistas forman parte de este listado.