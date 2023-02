Resultados de una gestión

Carlos Amarante baret

Santo Domingo, RD

La aplicación del 4% del PIB en favor de la educación preuniversitaria, a través del Ministerio de Educación (MINERD), a partir del presupuesto del año 2013, aún provoca el rechazo solapado de algunos sectores que entienden que este no ha dado los resultados esperados, en términos de calidad en los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Si bien es cierto que los avances han sido mínimos respecto de los aprendizajes en Lengua Española, Matemáticas y Ciencias, afirmo de manera categórica que sin el 4%, el sistema educativo dominicano hace tiempo que habría colapsado totalmente. Insistir en negar la necesidad de esta inversión, solo da pie a que algunos susurren al gobierno transferencias de fondos del MINERD a otras instituciones, como ocurrió recientemente, ante cuya pretensión la sociedad organizada reaccionó al unísono en defensa de mantener esta conquista social.

El Estado dominicano padece de una enfermedad, transmitida por su clase política, que parece incurable: la no continuidad de los planes y programas, solo porque no los hizo el incumbente de turno. Y que conste, no tiene que cambiar un gobierno, casi siempre basta con un cambio de funcionario. Algún día deberá desaparecer esta nociva tradición cultural-institucional que solo estanca el desarrollo del país.

En la gestión frente al MINERD en el período 2013-2016, se sentaron las bases para transformar la educación dominicana. Si hoy todo aquello que se sembró parece diluido, tiene que ver con esa falta de continuidad en el Estado tan peculiar de tantos políticos dominicanos.

He aquí un conjunto de logros que validan nuestra afirmación anterior:

Aprobación de los Perfiles Docentes por el Consejo Nacional de Educación (CNE).

Aprobación de los estándares para la Carrera Docente y su certificación por el CNE.

Aprobación, por parte del Consejo de Educación Superior del MESCYT, de la trascendental Normativa 09-15 que iniciaría la política de nueva formación de los futuros docentes por parte de las universidades.

Plan de inducción a los nuevos docentes.

Programa de Contratación de Profesionales de Alto Nivel Académico.

Plan de becas a bachilleres excelentes para el estudio de la licenciatura en Educación.

181,134 niños y niñas de 0 a 4 años recibiendo atención integral y 155,036 en el grado preprimario al 2016.

Reducción de la tasa de analfabetismo de un 14% (2012) a 7.75% (junio 2015).

Aprobación por el CNE de la Ordenanza No. 01-2014 que establece la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Beneficiados con la política de JEE, 934,153 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, equivalente al 53% de la matrícula total del sector público (matrícula preliminar 2013-2014: 1,774,836 estudiantes), distribuidos en 3,426 centros educativos.

Establecimos las bases de la revisión y actualización curricular.

Aprobación por el CNE, del diseño curricular de los niveles Inicial y Primario.

Incrementos salariales para mejorar la dignidad del magisterio.

Institucionalización del Concurso de Oposición para acceder a la carrera docente.

Mejoramiento de la infraestructura escolar mediante la construcción, ampliación y reparación de aulas en todo el país. Sumados alrededor de 15 mil espacios escolares al 2016.

Facilitamos 18 mil laptops a los docentes a través del programa digital COMPUMAESTRO

Establecimos el programa de Robótica Educativa.

Diseñamos el Plan de Bibliotecas Escolares para el Nivel Básico y el programa de formación para bibliotecarios escolares con enfoque de animación sociocultural. Más de 300 bibliotecarios escolares se formaron como animadores socioculturales.

Establecimos unas 3,000 bibliotecas escolares con cerca de 160 unidades de libros y se distribuyeron más de 6,000 bibliotecas pedagógicas para docentes de los primeros grados, con 60 unidades cada una y 80 bibliotecas pedagógicas para Regionales y Distritos.

Inicio del transporte escolar gratuito con la ruta del “Corredor Duarte”.

En el año 2015 fueron beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 1,710,620 estudiantes y distribuidas 421 millones de raciones alimenticias en las 4 modalidades: Urbano Marginal, Real, Fronterizo, JEE.

En esta apretadísima síntesis de realizaciones y logros está la base de lo que denominamos Revolución Educativa. Una combinación de acciones materiales dirigidas a mejorar las condiciones de vida del magisterio nacional, suplir la carencia de aulas y mejorar las existentes, y poner en condiciones óptimas para los aprendizajes a nuestros estudiantes, unido a los planes y programas para mejorar la capacitación continua del docente y, en combinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), una nueva política de formación docente contenida en la Normativa 09-15, configuraron el marco conceptual de la transformación del sistema educativo nacional en el cual trabajamos.

La educación preuniversitaria solo podrá dar el salto definitivo hacia la calidad si somos capaces de darle continuidad a los planes de formación y capacitación de nuestros docentes y a las políticas educativas dispuestas en los diferentes planes y acuerdos que hemos consensuado, cuyo último hito lo constituyó la aprobación del Pacto Educativo.

Como dice el Informe Mckinsey-2008: “El techo de un sistema educativo es la calidad de sus profesores”.

No debemos continuar con el comportamiento infeliz de que cada vez que cambia un gobierno o un ministro, los nuevos responsables llegan convencidos de que la historia inicia con ellos. Así no se construye el futuro. Los planes se abandonan y muchas veces se trata de disminuir, cuando no desacreditar, a la gestión anterior. Con esta innoble actitud no avanza un ministerio, ni un gobierno, mucho menos un país.

Cumplí con mi deber como Ministro de Educación y me siento orgulloso de haberle servido a mi país, impulsando todas estas políticas, programas, planes y acciones en beneficio de la comunidad educativa nacional.