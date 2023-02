Abinader a la oposición: El que me quiera ver, que me caiga atrás

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, invitó este miércoles a la oposición a que "a partir de ahora, le caiga atrás", en respuesta a las constantes criticas sobre sus primeros palazos y pocas inauguraciones.

Esta declaración la dio el mandatario en el acto de inauguración de la Circunvalación de Azua, en respuesta a las críticas de que "el gobierno sólo daba palazos y picazos".

“Respondemos con hechos y el que me quiera ver, que me caiga atrás”, manifestó Abinader.

El jefe del Estado indicó que en ocho años se había avanzado la obra en menos de un 30%, y que en tan solo un año, en su gestión de Gobierno, se terminó el restante, que era de un 30%.

“No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas”, resaltó Abinader en la actividad.

El jefe de Estado destacó que la construcción de esta obra, que promete agilizar el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen las regiones Sur, Sur-Central y Suroeste, se realizó con una inversión de más de cinco mil millones de pesos y beneficiará a una población de más de 800 mil habitantes.