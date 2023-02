Hombre que intentó lanzarse de una torre del estadio Quisqueya llega acuerdo con MOPC

Victor Puente

Santo Domingo, RD.

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), y Miguel Gómez, el hombre que se trepó a una de las torres eléctrica del Estadio Quisqueya, llegaron a un acuerdo luego de mantener en vilo a las personas que se presentaron en el lugar entre ellos los Bomberos, la Defensa Civil, Policía y la Prensa.

Gómez quien permaneció en las alturas por más de dos horas, logró que su clamor de ser remunerado económicamente sea escuchado por el MOPC, donde fue recibido por Roberto Herrera Viceministerio de Supervisión y Fiscalización luego de haber bajado de la torre.

Allí ambas partes mantuvieron un extenso diálogo que concluyó con un acuerdo entre las partes.

El afectado exige que sus terrenos, los cuales son utilizados por Obras Publicas para la construcción de la circunvalación Los Alcarrizos, Santo Domingo sean sometidos a una reevaluación que determine el valor real de los terrenos y ser compensado acorde con los resultados que arroje esta.

Herrera le garantizó a Gómez que su caso sería investigado y se estaría realizando una nueva tasación de sus propiedades para determinar si hay similitud o diferencia en el monto entregado previamente (300 mil pesos) al propietario de los terrenos.

“Vamos a enviar el expediente y hacer una investigación por algunas razones que él (Miguel Gómez), entiende hay que considerar y entonces vamos a ir al terreno y vamos a evaluar su caso”, indicó Herrera.

El incumbente además explico que si las investigaciones le dan la razón a Gómez el MOPC se acogería a la Ley y le pagaría el dinero restante, pero de ser lo contrario, el caso se mantendría bajo la condición de “Conciliado” como actualmente figura en los documentos.

A su salida del Ministerio, el hombre se reunió con sus familiares que les esperaban por minutos y finalmente se marchó a su residencia.

El hecho

El hecho se registró la mañana de este jueves cuando el denunciante con aparentes intenciones de quitarse la vida se trepó a una de las gigantescas torres de luces del Estadio Quisqueya Juan Marichal para exigir del pago correspondiente a la compra de varios terrenos de su propiedad utilizados por el estado.

Gómez de 45 años, se mantuvo aferrado a los barrotes de la torre por más de dos horas provocando un ambiente de tensión y suspenso.

Al lugar llegaron los Bomberos del Distrito Nacional, Agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de emergencia 9-1-1, la Defensa Civil y la Prensa.

Descenso

No fue hasta pasada las 9:30 de la mañana, cuando el oriundo de Los Alcarrizos decidió bajar con la ayuda de varios efectivos de la Defensa Civil y Los Bomberos, quienes a través de la Grúa de uno sus camiones lograron trasladar de manera segura hasta la superficie al caballero.

Versión del protagonista

De acuerdo con Gómez, el motivo de escalar alrededor de 20 metros de altura fue para exigirle al estado, específicamente al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), la revaluación de tres terrenos de su propiedad que son utilizados para la construcción de la obra en mención.

Gómez luego de ser bajado de la torre por miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, manifestó que solo ha recibido la suma de 300 mil pesos por la compra de sus terrenos, dinero que tomó pensando que era solo una parte del monto total del costo de la propiedad en conflicto.

“A mí se me entregaron 300 mil pesos, pero se me iba a hacer una revaluación porque la construcción abarcaría una parte de mi vivienda que no estaba estipulado en el acuerdo inicial, pero ahora ellos me dicen que ya con esos 300 mil me pensaban pagar por todos los terrenos “, expresó el denunciante al pisar tierra.