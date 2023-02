Unas pancartas sí y otras no: ciudadanos apoyan y realizan reclamo al presidente Abinader en acto inaugural

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Previo al inicio del acto en que el presidente Luis Abinader inauguró uno de los tramos de la ampliación de la avenida Ecológica en Santo Domingo Este, varios grupos se apostaron cerca del lugar del evento, unos para apoyar la gestión del mandatario y otros para aprovechar la ocasión y realizar alguno que otro reclamo al jefe de Estado.

Apostados en un lado de la calle, con pancartas y cartulinas cerradas, se encontraban los dirigentes del sector Regina, quienes denunciaron que su única vía de acceso será clausurada "de manera arbitraria" sin que se le ofrezca una solución al problema.

"Esa es la entrada principal y ahora con esta ampliación de la Ecológica, es la única vía de entrada y de salida para nosotros y que era usada como desahogo cuando estaban usando el elevado y ahora nos la quieren cerrar después de que se hicieron mediciones y nos dijeron que no la iban a cerrar", argumentó José Luis Rodríguez, mientras que uno de los comunitarios vociferaba que ese cierre haría que los residentes en el Regina tengan dar un retorno de seis kilómetros.

Sin embargo, la principal indignación de Rodríguez fue el hecho de que le pusieron alrededor de cinco o seis miembros uniformados de la Policía Nacional, quienes les prohibieron abrir sus pancartas, pero sí se lo permitieron al grupo que se encontraba pidiendo una repostulación del presidente Abinader.

"Aquí ahora no quieren oírnos; sin embargo, aquí hay un grupo con banderas a favor del presidente y a nosotros no nos quieren oír... si ellos tienen bandera, nosotros podemos tener la de nosotros también; cuando Abinader estaba en la oposición, él hacía eso y no quiere que lo hagamos nosotros", exclamó el dirigente comunitario.

Los reeleccionistas

Con indumentaria de "Tiempo de Abinader", varias personas solicitaron la reelección del mandatario citando que lo "ha hecho bien y que cuatro años no son suficientes".

Dentro del acto, las personas aprovecharon la ocasión para vociferar "cuatro más, cuatro más" en varias oportunidades.