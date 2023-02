Regulación de horario para motocicletas se mantiene en consenso

Redacción Digital

Santo Domingo, R.D.

El portavoz del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), Dary Terrero, informó que la medida que pretende prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana continúa en la fase de diálogo y consenso.

“La medida todavía sigue en consenso”, expreso Terrero a periodistas de Listín Diario.

En días pasados, durante un encuentro entre Miguel Franjul, director de Listín Diario, y Hugo Beras, director del Intrant, el titular de la entidad comunicó que el consejo directivo del organismo propondría una resolución para prohibir el tránsito de motocicletas desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana.

Además, Beras explicó que el pasado mes de noviembre, realizaron una reunión con las asociaciones de motoconchistas y los importadores de motocicletas en colaboración con Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía, quien también estaba promoviendo la iniciativa para consensuar la medida.

Con relación a la penalización, indicó que la fiscalización a los conductores y la detención de los vehículos en los centros de retención serán las consecuencias para aquellos que no cumplan con la resolución, no obstante, resaltó que todavía no estaba del todo definida.

Se recuerda que la iniciativa, en una primera etapa, sólo abarcaría la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.