Asaltan a punta de pistola joyería “La Baticueva” en el sector Invivienda de SDE

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Tres delincuentes perpetraron este sábado en el local de una joyería en el sector Invivienda, en Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana y, según la versión de Argenis Gómez, seguridad de la joyeria “La Baticueva”, los antisociales se desmontaron de su vehículo para entrar como si fueran clientes.

Gómez detalló que el primero de ellos tenía el arma de fuego escondida y pudo pasar, pero cuando sintió la pistola del segundo y lo detuvo se ocasionó el revuelo.

“Se apean dos y cuando se acercan yo los reviso, el primero tenía la pistola escondida y yo lo dejé entrar, cuando le siento el arma al otro le digo que no puede entrar con ella, él se devuelve y la deja en el vehículo y ahí el que está adentro saca la suya, me apunta y me dice: nosotros somos lo mismo”, remitió.

Según la versión de los testigos, agentes de la Policía Nacional que pasaron por el lugar poco después de lo ocurrido actuaron de manera rápida y emprendieron la persecución contra el trío malicioso, encontrándolos en la avenida Las Américas, donde fulminaron a dos de ellos.

“La misma Policía nos dijo que nos dieron con ellos en Las Américas, camino a la carretera de Samána. Ellos se apiñaron del vehículo, lo dejaron botado y salieron corriendo para que no los agarren”, contó en el lugar de los hechos una de las testigos.