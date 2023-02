Adolfo Molina Burgos no consiguió la gloria en el béisbol, pero sí como buen ciudadano

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD.

“Lloré más de una vez, me sentí decepcionado y me hacía miles de preguntas, pero no albergo odio ni rencor en mi corazón, porque Dios no nos da carga que no podamos soportar”.

Es la filosofía de vida que asumió Adolfo Molina Burgos, quien vio frustrado su sueño de ser pelotero profesional, pese a practicar ese deporte desde que era un niño y los equipos reconocer sus cualidades de bateador y lanzador.

Sin embargo, una acción de buen ciudadano y no el béisbol, lo sacó del anonimato y llevó al reconocimiento internacional a Molina Burgos (Papi Moly), como le llamaban sus compañeros peloteros.

Este migrante, nativo de la comunidad Los Azules de Monte Llano, provincia Hermanas Mirabal, mostró su gallardía al poner su vida en peligro para salvar a una mujer que se desmayó mientras conducía un vehículo por la autopista interestatal ruta 93 en Boston, Massachusetts, y evitar un accidente múltiple.

Su acción fue captada en un video que ha conmovido a millones de personas, a juzgar por las visitas que registra el audiovisual.

Molina Burgos, de 29 años, no fue exaltado en el deporte rey de los dominicanos, pero su hazaña lo ha mantenido desde el pasado 23 de enero en los titulares y comentarios de medios estadounidenses, dominicanos y de otros países.

La vida golpeó a Adolfo con la llamada “injusticia”, al darle de baja en el béisbol porque supuestamente estaba positivo a esteroides, que según afirma no era cierto, y por falta de recursos económicos y apoyo legal no lo puedo demostrar.

Es taxista de Uber en Boston, oficio que hace con entrega, pero su mayor orgullo es tener dos niños pequeños a los que abraza, besa, cuida y quiere enseñarles la disciplina que le inculcaron sus padres.

Aspira a ser policía, bombero o entrenador niños

Lejos de hacerse famoso, su interés fue el de evitar una catástrofe en el Highway, y ahora quiere seguir ayudando, sobre todo a jóvenes deportistas. Admira las acciones de los bomberos y policías.

“Yo siempre trato de ayudar a las personas, a los ancianos a cruzar la calle, a mis clientes a subir y desmontarse del carro cuando contratan mi servicio como Uber”, indicó.

Dice que su sueño es trabajar en una academia para ayudar a los niños y jóvenes deportistas, o tener una propia, y sobre todo ayudar a los necesitados.

“Yo quiero que la gente ayude más, que cuando pasa algo en lugar de ponerse a grabar con un celular, auxiliar al afectado o llamar al 911, eso marca la diferencia”, expresa el joven de ojos claros y sonrisa contagiosa, quien desde los 14 años comparte su amor con su hoy esposa Maite Peña, nacida en Estados Unidos de padres dominicanos.

Su sentido de colaboración no solo lo muestra en el video o con lo que dice, pues esta entrevista tuvo que ser pospuesta en más de una ocasión, porque estaba al cuidado de sus pequeños, mientras Maite se acicalaba en salón de belleza para acompañarle a recibir otro reconcomiendo.