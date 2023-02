Atención estudiantes: Estas son las becas internacionales que ofrece el Mescyt este 2023

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Este martes fue anunciado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, que el gobierno estará invirtiendo aproximadamente mil cuarenta millones de pesos para el mantenimiento de las becas internacionales que anualmente concede la institución.

Un total de mil becas serán concedidas a jóvenes profesionales, quienes podrán realizar maestrías en países como España, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos, Australia, Alemania y México.

Entre los requisitos para adquirir una de estas becas está el índice académico, el cual deberá ser mayor a ochenta y tres puntos.

Asimismo, el proceso de convocatoria inició este martes 31 de enero, y se extenderá hasta el 21 de febrero.

A continuación la lista de universidades, postgrados y países donde los profesionales dominicanos podrán realizar un postgrado:

Universidad Camilo José Cela, España

Modalidad virtual

Máster en Dirección, innovación y liderazgo en centros recreativos

Master Universitario en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos

Máster Universitario en Ciencia de Datos

Máster Universitario en Ciberseguridad

Máster Universitario en Salud Escolar

Máster Universitario en Estudio de las Intervenciones en Emergencia, Catástrofes y Cooperación Internacional

Berlin School of Business & Innovation (Alemania)

Modalidad presencial

MSc In Engineering Management (Uninettuno)

Berlin School of Business & Innovation

Modalidad semipresencial

MSc Finance & Investment (UCA)

MA Visual Communication (UCA)

MSc Digital Marketing (UCA)

MA in International Tourism, Hospitality And Event Management (UNINETTUNO)

MSc Data Analytics (UCA)

MSc In International Health Management (UNINETTUNO)

MA In Logistics (UNINETTUNO)

MSc IT Management-Enphasis In Sustainability Development



Universidad a Distancia de Madrid (Udima)

Modalidad virtual

Máster Universitario en Energía Renovable y Eficiencia Energética

Máster Universitario en Educación y Recursos Digitales (Elearning)

Máster Universitario en Educación Inclusiva y Personalizada

Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing

Máster Universitario en Marketing Digital y Redes Sociales

Máster Universitario en Prevención fe Riesgos Laborales

Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestratégica

Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal



Torrens University Australia

Modalidad virtual

Master Of Design

Master Of Education (Special Education)

Master Of Global Project Management

Master Of Education (Innovation And Change)

Master Of Information Technology (Advanced)

Master Of Digital Transformation And Creative Intelligence

Master Of Public Health



Centro Agronómico Tropical De Investigación Y Enseñanza (Costa Rica)

Modalidad presencial

Maestría Internacional en Economía, Desarrollo y Cambio Climático

Maestría Internacional en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas

Maestría Internacional en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad

Maestría Internacional en Agroforestería y Agricultura Sostenible

Instituto Estudios Médicos-Emergencia Training (España)

Modalidad presencial

Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias

Nuova Accademia Di Belle Arti (Italia)

Modalidad presencial

Arte y Ecología

Escritura De Guiones Para Series (Sólo En Italiano)

Fotografía y Diseño Visual

Comunicación Sustentable e Innovativa

Mercados de Arte Contemporáneos

Mercadotecnia Digital para la Moda

Publicidad Creativa

Nuevo Diseño Urbano



Middlesex University (Reino Unido)

Modalidad presencial

International Business Management MA

Intelligent Telecommunications Engineering MSc

Mechatronic Systems Engineering MSc

Biomedical Science (Haematology And Transfusion Science) MSc

Exercise And Physical Activity For Special Populations And Healthy Ageing MSc

Global Governance And Sustainable Development MA



Universidad Anáhuac Cancún (México)

Modalidad semipresencial*

Maestría en Innovación de Organización Deportivas con Especialidad en Mercadotecnia

Maestría en Liderazgo Estratégico Internacional



Universidad Anáhuac Cancún (México)

Modalidad presencial

Maestría en Responsabilidad Social

Maestría en Finanzas

Maestría en Alta Dirección de Hoteles

Maestría Comunicación y Mercadotecnia

Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento

Doctorado Internacional en Turismo

Doctorado en Liderazgo Estratégico e Innovación

Universidad YMCA-México

Modalidad presencial

Maestría en Tecnologías de la Información

Gestión de Procesos pra e Desarrollo Comunitario

Universidad Anáhuac MAYAB-MÉRIDA (México)

Semipresencial

Doctorado e Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable

Maestría en Innovación y Emprendimiento



Universidad Anáhuac MAYAB-MÉRIDA (México)

Presencial

Maestría en Interiorismo Sustentable

Universidad Miguel Hernández de Elche (MH)

Presencial

Agroecologia, Desarrollo Rural Agroturismo

Maestría en Contabilidad y Finanzas Avanzada

Maestría en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional

Estadística Computacional Y Ciencia De Datos Para La Toma De Decisiones

Maestria En Estudios Culturales Y Artes Visuales (Perspectivas Feministas Y Cuir/Queer)

Fisioterapia Para El Abordaje Del Dolor Neuro-Musculo Esquelético

Maestría En Gerontología Y Salud

Maestría En Gestión Sanitaria

Gestión, Tratamiento Y Valorización De Residuos Orgánicos

Instalaciones Térmicas Y Eléctricas. Eficiencia Energética.

Maestría En Investigación En Atención Primaria

Maestría Investigación En Medicina Clínica

Nanociencia Y Nanotecnología Molecular.

Maestría En Neurociencia De La Investigación A La Clínica

Neuropsicofarmacología Traslacional

Maestría En Proyectos E Investigación En Arte

Rendimiento Deportivo Y Salud

Robótica

Salud Pública

Tecnología y Calidad Agroalimentaria

Maestría Terapia Ocupacional en Neurología

Maestría en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes

Valoración, Catastro y Sistema Información Territorial

Viticultura y Enología

Instituto Internacional de Estudios En Seguridad Global INISEG* (España)

Modalidad virtual

Máster en Project Management

Máster Universitario en Criminalística Forense

Máster Universitario en Criminología y Victimología

Máster Universitario en Compliance Penal y Tecnológico

Máster Universitario en Derecho Internacional Humanitario y su Aplicación Práctica Ante Conflictos

Máster Universitario en Diplomacia, Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa (DRISYD)

Máster Universitario en Historia Militar

Máster en International Business Management (IBM)

Máster Universitario en Ciberseguridad, Análisis e Ingeniería

Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global INISEG

Máster Universitario en Inteligencia

Máster Universitario en Neurocriminología y Psicopatología Criminal

ENAE Business School - Escuela de Negocios y Administración de Empresas (España)

Máster en Dirección de Agronegocios. Mención Gestión de Recursos Hidricos para Agricultura (presencial)

Máster en Dirección de Agronegocio. Mención Agricultura de Prescisión y Digitalización (semipresencial)

Máster en Dirección de Agronegocios. Mención Gestión de Recursos Hidricos Para Agricultura (presencial)

Máster en Logística y Dirección de Operaciones (presencial)

Máster en Logística y Dirección De Operaciones (semipresencial)

Master in International Trade (presencial)

Máster en International Trade (semipresencial)

Máster en Logística y Dirección de Operaciones. Mención Logística Hotelera (semipresencial)

Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones (semipresencial)

Máster en Data Science for Business (semipresencial)

Anáhuac (México)

Virtual

Ingeniería en Gestión de Operaciones

Maestría en Dirección del Capital Humano

Finanzas Corporativas y Bursátiles

Maestría en Mercadotecnia y Gerencia De Marcas

Maestría en Logística y Comercio Internacional

Didáctica en Ciencias de la Salud

Escuela Internacional de Negocios CESTE (España)

MBA Energías Renovables y Eficiencia Energética (semipresencial)

MBA Emprendimiento Internacional (presencial)

MBA en Logística Y Cadena De Suministro (presencial)

MBA – Master Of Business Administration | Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (semipresencial)

Máster en Dirección Financiera (semipresencial)

MRC – Master en Redes y Ciberseguridad (semipresencial)



Western Michigan University (EEUU)

Virtual

Organizational Change Leadership

Teaching English To Speakers Of Other Languages



Fundación José Ortega Y Gasset - Gregorio Marañón (España)

Ma´ster Universitario en Alta Direccio´n Pu´blica. UIMP (virtual)

Máster Universitario en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencia. URJC (presencial)

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública. UIMP (presencial)

Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas. UIMP (presencial)

Máster Universitario en cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones artísticas, y Comunicación cultural. UCM. (presencial)

Máster Título Bioética Clínica.UIMP (virtual)

Doctorado en Economía Y Gobierno (Especialidad Gobierno). UIMP (virtual)

Doctorado en Tradición Literaria, Cultura Escrita y Humanidades Digitales. Universidad de Salamanca (virtual)

Universidad De Alcalá (España)

presencial

Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos

Desarrollo Ágil del Software

Investigación en Ciencias Sociosanitarias

Enseñanza de las Inglés Como Lengua Extranjera. Especialidad En Developing English Teaching Skill

Universidad San Jorge (España)

Tecnologías De Software Avanzadas Para Dispositivos Móviles (presencial)

Investigación en Ciencias de la Salud (semipresencia)

Atención Farmacéutica y Farmacoterapia (semipresencial)



Universidad de Sevilla (España)

Diseño Avanzado En Ingeniería Mecánica (presencial)

Ingeniería Ambiental (presencial)

Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (presencial)

Biología Avanzada: Investigación y Aplicación (presencial)

Investigación Médica: Clínica y Experimental (presencial)

Lógica, Computación e Inteligencia Artificial (presencial)

Dirección y Planificación Del Turismo (presencial)

Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano (presencial)

Fisiología y Neurociencias (presencial)

Estudios Avanzados en Química (presencial)

Sistemas de Energía Eléctrica (presencial)

Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión TI (presencial)

Universitat de Barcelona – España - presencial

Bases para la atención y educación de las personas con diabetes

Máster enfermo crítico y emergencias

Ingeniería biomédica

Química orgánica

Inmunología avanzada

Investigación clínica

Liderazgo y gestión de los servicios de enfermería, Investigación, desarrollo y control de medicamentos

Matemática avanzada

Microbiología avanzada

Facultad Especializada en Odontología (Facoph) – Brasil – Presencial

Implantología

Ortodoncia

Rehabilitación oral

Endodoncia Cirugía y traumatología buco maxilo facial

Universidad Internacional Iberoamericana - México - Virtual

Máster en actividad física: entrenamiento y gestión deportiva

Máster en derecho y negocios internacionales

Máster en docencia universitaria

Máster en educación

Máster en intervención psicológica en el desarrollo y la educación

Máster en dirección estratégica

Máster en ingeniería y gestión de infraestructuras

Máster en gestión integrada: prevención medio ambiente y calidad

Máster en ingeniería industrial

Máster en ingeniería en minas

Máster en energías renovables

Máster en gestión y auditorías ambientales

Máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional

Máster en gestión de servicios de atención primaria de salud

Máster en salud pública, Máster en dirección estratégica en ingeniería de software

Máster en dirección estratégica en telecomunicaciones

Máster internacional en dirección estratégica en tecnologías de la información

Máster internacional en dirección estratégica en tecnologías de la información

Conscius Managament Institute (CMI School) – España – Presencial

Máster en Administración Responsable de Empresas y Organizaciones (MBA Responsable)

Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles

Máster en Dirección de Marketing y Comercio Internacional Responsable

Máster en Gestión Humana y Desarrollo de Organización

Virtual

Máster en Administración Responsable de Empresas y Organizaciones (MBA Responsable)

Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles

Máster en Dirección de Marketing y Comercio Internacional Responsable

Máster en Gestión Humana y Desarrollo de Organización

Instituto Superior de Derecho- España- Semipresencial

Máster en Derecho Internacional Diplomático y Consular con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional

Instituto Maragoni – Italia – presencial

Maestría Gestión del Diseño e Innovación Estratégica

Master’s Courses Fashion Business & Entrepreneurship

Master’s course interior design / interior contract design

Master’s course fashion styling, creative direction & digital content

Master’s programmes master in fashion styling, creative direction & digital content

Master’s course digital art direction

Master’s course fashion promotion, communication & digital media

Master’s course fashion promotion, communication & digital media (Francia)

Master’s course fashion & luxury brand management

Master’s course fashion omnichannel & e-commerce

Master’s courses prodcut & furniture design

Master’s programmes master in fashion design womenswear

Master’s programmes master in fashion design womenswear

Master’s programmes master in fashion design womenswear (Francia)

Universidad de Castilla la Mancha (España)

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Máster en Ingeniería de Minas

Máster Universitario en Ingeniería Química

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica

Máster Universitario en Ingeniería de Montes

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones

Máster en Ingeniería Industrial

Máster en Ingeniería Informática

Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos

Máster Universitario en Antropología Aplicada: Entre la Diversidad y la Globalización

Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales

Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión

Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria

Máster Universitario en Biomedicina Experimental

Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del Suelo Pélvico

Máster Universitario en Física y Matemáticas

Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad

Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial

Máster Universitario en Auditoría Pública

Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas

Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas

Máster Universitario en Educación Física En Educación Primaria y Deporte En Edad Escolar

Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias

Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Deporte

Universidad Internacional Iberoamericana (México)

Semipresencial

Doctorado en Proyectos

Doctorado en Educación

Doctorado en Nutrición

Doctorado en Actividad Física y Del Deporte

Universidad Católica De Murcia (España)

Virtual

Bioética

Dirección de Hoteles

Dirección de Empresas

Universidad Católica de Murcia

Innovación y Marketing

Prevención de Riesgos Laborales

Universitat Politécnica de Valencia (España)

Modalidad presencial

Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena De Suministro

Máster Universitario en Edificación

Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño

Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingenieria Civil

Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Doctorado en Biotecnología

Instituto Superior De Estudios Psicológicos, ISEP

Maestría en Psicología Clínica y de la Salud (virtual)

Maestría En Psicología Clínica Y de la Salud (semipresencial)

Next Education (España)

Virtual

Máster en Ciberseguridad

Máster en International Business

Máster en Creación y Aceleración Empresarial

Máster en Big Data & Business Intelligence

Máster en Inteligencia Turística

University Of Wolverhampton (Reino Unido)

Presencial

Manufacturing Engineering

Manufacturing Engineering

University Of Wolverhampton

Program And Project Management

Civil Engineering Management

Universidad de País Vasco/ Euskal Unibertsitatea

Presencial

Agrobiología Ambiental

Calidad y Seguridad Alimentaria

Máster en Dirección de Proyectos Ambientales y RSC

Análisis forense

EUDE Business School

Virtual

Máster En Logística Internacional Y Supply Chain Management

Máster En Comercio Internacional Y Dirección Estratégica

Máster En Marketing Estratégico Y Comunicación Digital