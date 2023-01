Leonel afirma que es ineludible una fuerza internacional en Haití

Onelio Domínguez

Santiago, RD

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirma que el Estado haitiano “realmente colapsó” y que, por sí solo, no puede establecer orden, tras los conflictos violentos que se han registrado en el país vecino.

El exmandatario se refirió ayer a la situación de Haití durante un encuentro en Santiago, al tiempo que dijo que se requiere el restablecimiento de orden y ley en esa nación.

“Cuando el propio primer ministro Ariel Henry, acude a la comunidad internacional y dice que es imperioso, que es ineludible de que venga una fuerza internacional, a establecer el orden, es decir que él se declara incompetente”, sostuvo Fernández.

Indicó que en un país donde no hay autoridad tiene un vacío de poder, por lo que está dominando hoy día son bandas criminales que solo mantiene en zozobra a toda la población haitiana.

Fernández recomendó que lo inmediato es que la comunidad internacional no siga siendo indiferente ante lo que está aconteciendo en Haití, apropósito de que el pasado jueves, policías atacaron la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados.

El expresidente dijo que espera haya un mecanismo de participación de la comunidad internacional para restablecer cierta autoridad y, con eso, “se debe pensar en realizar elecciones, que permitan la escogencia de nuevas autoridades, que tenga la legitimidad para volver a un proceso de democratización y de normalización para la convivencia pacífica en Haití”.

En ese sentido, Leonel explicó que, en la medida en que exista un vacío de poder en el territorio haitiano, existirá un efecto en República Dominicana.

“El Estado haitiano realmente colapsó, es un estado colapsado que por sí solo no puede establecer orden y la República Dominicana no puede ser recétate del desorden que hay en Haití, porque en lugar de un solo país colapsado seriamos dos y creo que no merecemos esa suerte”, dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández se refirió al conflicto que impera en Haití, momento de que participaba en un encuentro con la dirección política, provinciales y municipales de la Fuerza del Pueblo, con el propósito de evaluar la situación del partido en la región del Cibao, con miras a la entrada del venidero proceso electoral.