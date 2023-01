PRM "optimista" de cara al próximo proceso electoral

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Tras terminar su primera reunión del 2023, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se mostró "optimista" de cara al próximo proceso electoral, que inicia en junio de este año y culmina con las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024.

La reunión fue encabezada tanto por el presidente Luis Abinader cómo por la vicepresidenta Raquel Peña, quienes a pesar de las campañas a favor de una repostulación, no han oficializado su interés de volver a encabezar la boleta electoral del PRM.

"El mismo presidente Abinader, en cada oportunidad que ha tenido, nos ha dicho que nos enfoquemos en los temas que tienen importancia como lo es quedarle bien a la gente, es trabajar para cumplir con sus expectativas, sacar al país adelante como lo hemos hecho en temas de crisis y entonces eventualmente, con una buena impronta, con una buena labor; con el compromiso que hemos asumido, el proceso electoral nos sonreirá", acotó Paliza.

Paliza manifestó a los miembros de la prensa que el partido oficialista está "optimista" de cara a los procesos del 2024 sin embargo hasta el momento no han conocido de ninguna aspiración ni precandidatura de manera oficial ya que se encuentran respetando los procesos establecidos por las vigentes leyes electorales a "diferencia de otros partidos".

"Todos los que han llegado a ese punto no han hecho otra cosa que violar la ley, nosotros estamos respetando los procesos y llegado su momento pues anunciaremos la forma de elegir nuestros candidatos y todos los procesos que han de venir... nosotros no tenemos esa prisa que acompaña a otros partidos que por razones conocidas de su posicionamiento electoral, que no es el más optimista para ellos, han decidido arrancar con mucho tiempo", exclamó el exlegislador.

Estarán en las calles el fin de semana; realizarán juramentaciones

Paliza anunció que este fin de semana la plana mayor del partido oficialista estará desplegada en todo el territorio nacional en lo que fue denominado como una jornada del "plan nacional de crecimiento".

De acuerdo a lo explicado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, cada miembro de la dirección ejecutiva estará en un territorio asignado, acompañado de un dirigente de la zona , serán "representantes o delegados" en reuniones y visitas "casa a casa" que tienen como fin nuevas afiliaciones.

"Además, tendremos un sin número de juramentaciones que se darán este fin de semana, en diferentes espacios territoriales, de ciudadanos que nunca han militado en un partido; así como miembros de otras organizaciones políticas que darán el paso formalmente a nuestra organización...son dirigentes de los principales organismos de la oposición, alcaldes, legisladores y demás", expresó el también ministro de la Presidencia.

El mismo agregó que esas actividades están agendadas para este fin de semana largo, debido al feriado por el día de Duarte, y que los detalles serán informados "oportunamente".

Coalición de partidos "más importante"

Paliza también anunció que buscan concretizar antes del próximo mes de junio la "más importante coalición de organizaciones políticas" de cara al próximo proceso electoral.

"Cómo es de conocimiento de ustedes, en la programación que dan las propias leyes y la junta, antes del mes de junio tenemos que depositar ante el organismo correspondiente las reservas que como partido hacemos de las posiciones electivas, por tanto para esa fecha todas las alianzas tienen que estar debidamente pensadas y diseñadas", explicó el presidente del PRM, José Ignacio Paliza al término de la reunión de la dirección Ejecutiva de ese partido.

Además, indicó que la comisión encargada de ello será presidida por el exlegislador Andrés Bautista, quien estará acompañado de Eddy Olivares, el senador Ricardo de los Santos, Nelson Arroyo y Juan Garrigo Mejía.

"Esta comisión está llamada a formalizar lo que a nuestro entender sería la más importante coalición de organizaciones políticas que habría de darse en la historia reciente de la República Dominicana; en adición a los partidos políticos son aliados del PRM, estamos llamados a qué se formalice quizás la más importante de las coaliciones con miras al proceso del 2024", expresó Paliza.

La ley establece que pueden ser reservadas hasta el "20%" de las candidaturas de cada partido.