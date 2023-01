Usarán técnica para siembra en la sequía

Yasmel Corporán

yasmel.corporan@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A través de su Unidad Técnica de Proyectos Reforestales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja con incentivos y plantación con los productores de la región sur del país, con el propósito de realizar acciones que incidan en la reforestación de la zona.

Para la tarea, la dependencia está apostando al uso de polímeros al momento de la siembra, especialmente en las zonas donde no hay suficientes personas alrededor que puedan cuidar la plantación.

“Estamos incorporando unos polímeros que guardan humedad durante seis meses y cuando llueve se recarga. Es un poco más caro, pero sí lo podemos hacer así”, dijo el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, durante su participación en el Desayuno del Listín.

Los polímeros absorben el agua, la protege contra la evaporación, evita que drene y la pone a disposición de las raíces.

Son muy útiles para plantar en tiempos de sequía y en zonas más áridas.

El funcionario hizo hincapié en que no es posible reforestar donde no hay quien cuide los árboles y, según indicó, Medio Ambiente no tiene todo el personal disponible para encargarse.

“Tiene que haber un doliente, eso no quiere decir que en zonas donde no hayan dolientes no le hagamos frente, sí podemos encargarnos pero preferimos que haya alguien que cuide la inversión del Estado”, explicó.

En cuanto a las garantías legales para aquellos que se dediquen a trabajar la tierra, las autoridades medioambientales explicaron que cuando la persona planta un bosque se le da un certificado con derecho a corte que le da autoridad de propiedad sobre el árbol, además se le aprueban planes de manejo para que puedan trabajar sus plantaciones de forma científica.

Monte Grande

Sobre la construcción de la presa de Monte Grande que, según denuncias de comunitarios está afectando el río Yaque del Sur, el viceministro de Recursos Forestales dijo que esta es una de las cuencas priorizadas de la gestión del ministro Miguel Ceara Hatton.

Manifestó que esa zona se está ejecutando un programa de fortalecimiento de reforestación donde ya se están recolectando semillas para plantar. “También tenemos la ley Sectorial Forestal, otra ley para pagar los servicios ambientales de esas reforestaciones y de los bosques que existen para que la gente quiera tener el bosque porque le rinde un beneficio económico directo”, dijo el funcionario.

González añadió que este 2023 estarán designado 600 nuevos guardabosques y parte de ellos irán a esa cuenca y contarán con un 50% de aumento salarial.

Para el proyecto en construcción que abarcará a las provincias Bahoruco, Independencia, Barahona y Azua, se reubican a las personas en viviendas sostenibles con energía solar.

El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, agregó que también se les está organizando predios agrícolas circundantes en un solo punto delimitado dentro de su poblado, con la asistencia de agricultura familiar.