Unen esfuerzos para enfrentar cambio climático y uso de plástico en el país

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

“Es evidente que en República Dominicana estamos sufriendo los embates del cambio climático”, dijo el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, al indicar que las inundaciones del 4 de noviembre pasado, la intensidad y frecuencia de los ciclones son producto de este fenómeno.

Consideró que el país tiene un reto por delante con relación a la cooperación para enfrentar esta situación. “Nosotros tenemos un viceministerio dedicado exclusivamente a ese tema que nos ayuda un poco a fijar la ruta”, dijo.

Precisamente, la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Milagros de Camps, informó que el Foro Económico Mundial enumeró en su más reciente reporte científico los riesgos mundiales de los próximos diez años en cuanto a desarrollo económico, inversiones y a varias áreas, estando los tres primeros de la lista enfocados al cambio climático.

Estos riesgos son no trabajar en la mitigación, no trabajar en la adaptación y los eventos hidro climatológicos extremos. El primero se refiere a no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que es lo que causa el aceleramiento del cambio climático.

“Es una responsabilidad de los países desarrollados, donde más se emiten estos gases, entonces nosotros como país insular que tenemos una vulnerabilidad mayor, sin embargo, no somos responsables de causar el cambio climático, al contrario, somos víctimas”, dijo la funcionaria.

Explicó que la prioridad del ministerio es trabajar en la elaboración de políticas, programas y proyectos encaminados a aumentar las resiliencias de la nación frente a los efectos adversos del cambio climático.

Para ello, se están preparando para realizar estudios que analicen el modelo de desarrollo económico del país para saber hacia dónde se deben encaminar, también para conocer cuáles serían los mayores impactos que tendría.

“Ya nosotros hemos hecho proyecciones, hemos trabajado en proyectos que nos han arrojado resultados que son preocupantes como el sargazo, los períodos de sequía, las inundaciones repentinas”, dijo De Camps.

Asimismo, trabajan en la identificación de las zonas más vulnerables del país que son Miches, y Pedernales.

Plástico de un solo uso

De su lado, Ceara Hatton declaró prioritaria la eliminación del plástico de un solo uso y alertó sobre el peligro que representa este material a largo plazo tanto para las especies marinas como para la salud de los seres humanos.

José Reyes, del viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, dijo que cada segundo se producen 20 botellas de plástico en el mundo y el año pasado hubo un informe de un millón de aves que murieron por ingerir plástico.