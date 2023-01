Gobierno procurará que afectados en La Vega tengan acceso a acompañamiento psicológico

Yadimir Crespo

Madrid, España

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este jueves que el gobierno dará seguimiento a las personas que resultaron heridas en el derrumbe de un edificio de cuatro plantas en La Vega para que les sea brindado acompañamiento psicológico y atenciones médicas en caso de requerirlo.

“Quiero expresar mis condolencias a la familia de la señora que lamentablemente perdió la vida y, por supuesto, el compromiso del gobierno para nosotros dar seguimiento a los demás que también, pues gracias a Dios, salieron con vida”, expresó Peña a la prensa mientras recorría el stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023, realizada en Madrid.

En ese seguimiento que menciona agregó: “cualquier necesidad que tengan, necesidad en la salud mental o alguna situación física que haya sucedido la van a tener”.

De igual forma, Peña afirmó que, como informó el presidente Luis Abinader en su cuenta de Twitter, el hecho será investigado para que no vuelva a ocurrir un incidente tan lamentable como el de la tarde de ayer.

El primer mandatario pidió ayer que sea investigada la causa del derrumbe de la empresa R&S Multimuebles, ubicada en la calle Las Carreras, en la provincia La Vega y que sean identificados los responsables del desplome.

El ingeniero estructuralista y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Julio Gil, explicó que la empresa, cuya edificación habría sufrido un incendio en 2019, no contaba con los permisos para hacer las remodelaciones, ya que “ese proyecto no ha pasado por el Codia”