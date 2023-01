Multimuebles en La Vega no contaba con permisos para remodelar la estructura, dice ejecutivo del Codia

Redacción Digital

La Vega,RD.

El ingeniero estructuralista y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Julio Gil, explicó que la empresa Multimuebles no contaba con los permisos para hacer las remodelaciones.

“No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían porque ese proyecto no ha pasado por el Codia, y para emitir una licencia las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las 4 instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado”, enfatizó Gil al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.

Sobre la estructura en marzo de 2019 sufrió un incendio, para entonces el edificio solo contaba con tres niveles, el ingeniero Gil fue uno de los consultados y le planteó a quienes lo buscaron que debían reforzar la estructura.

“Nosotros le dijimos a las personas que nos buscaron, no fueron los dueños, le decimos tu tienes varias opciones, una de ellas es demoler esta parte del edificio y hacer un reforzamiento, y que los elementos que van a soportar el tercer y cuarto nivel vengan desde la estructura, pero al final no se involucraron en el proyecto”, explicó el ingeniero Gil.

Posterior al incendio al edificio de Multimuebles se le construyó un cuarto nivel.

De acuerdo a Gil, la investigación de lo ocurrido este miércoles está en manos de una comisión integrada por la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, Oficina Nacional Para Evaluación de Estructuras y el Codia que rendirán un informe a la sociedad.