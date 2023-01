País confirma otros seis casos de cólera y vigila sospechosos

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Otros seis nuevos contagios de cólera fueron confirmados por el Ministerio de Salud Pública, sumando 25 los diagnósticos positivos a la enfermedad diarreica, mientras está a la espera de confirmación de otros nueve casos sospechosos.

En tanto, informó que la próxima semana llegarán al país 85,000 dosis de vacunas contra el cólera que empezarán a aplicarse de inmediato en personas residentes en los lugares más vulnerables. Las vacunas fueron adquiridas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los nuevos casos sospechosos de la enfermedad proceden del sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este, mientras desde hace una semana no se registra ningún caso sospechoso ni confirmado en La Zurza, donde semanas atrás se registró un brote.

Los detalles fueron ofrecidos a los medios de comunicación por los doctores Gina Estrella, directora de Riesgos y Emergencias del Ministerio de Salud Pública; Yokasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) y Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva.

Explicaron que el sector Villa Liberación está siendo intervenido tanto en busca de casos sospechosos casa por casa como de la fuente de contaminación y que desde ayer se instalaría en la zona un hospital para dar servicio oportuno a la población, porque se detectaron casos sospechosos en un núcleo familiar.

Señalaron que allí se han intervenido 90 viviendas sin encontrar hasta el momento otros casos sospechosos. Informaron que en el sector La Zurza todavía continúan las intervenciones comunitarias y del río Isabela.

Estrella dijo que, aunque en La Zurza no se han presentado más casos, todavía se mantiene la recomendación de no utilizar el agua de la poza ni del río, la cual será analizada nuevamente para ver si está o no libre de la bacteria que produce el cólera.

Nueve ingresados

En tanto, Lara informó que la red pública del Servicio Nacional de Salud (SNS) dispone de 289 camas para el ingreso de pacientes con cólera, de las cuales nueve están ocupadas por pacientes sospechosos de la enfermedad.

Detalló que de los ingresados cuatro son niños y cinco adultos, dos de ellos de nacionalidad haitiana. Los pacientes están ingresados en los hospitales Santo Socorro, Hugo Mendoza y Félix María Goico.

Dijo que hasta el momento en el país se han realizado 8,472 pruebas de cólera.

Investigan muerte

Informaron que está bajo estudio el caso de una mujer de 32 años que falleció la tarde del martes con síntomas clínicos del cólera que llegó al hospital de El Almirante en condiciones muy delicadas y reiteraron que hasta el momento no hay ningún caso confirmado por laboratorio de muerte por la enfermedad.

Lara aseguró que el paciente de Boca Chica que falleció recientemente, se comprobó que no tenía cólera y que se trató de una intoxicación.