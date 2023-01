La depresión ya no es sólo tristeza

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Cambios importantes en las manifestaciones de la depresión han estado observando en los últimos tiempos especialistas de la conducta humana.

La condición ya no se presenta solamente en su forma tradicional de tristeza, sino que se está enmascarando en cambios de hábitos de comportamiento y en adicciones.

De no ser tratada a tiempo, la depresión puede conllevar al desarrollo de otras enfermedades, por lo que se aconseja que las personas reconozcan su condición y busquen ayuda tanto profesional como de opciones personales que les permitan combatir ese estado.

Así lo advierten especialistas de la conducta humana al alertar sobre la alta incidencia de ese padecimiento, al conmemorarse ayer el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión.

La psiquiatra Alexandra Hichez, encargada del servicio de psiquiatría y la unidad de Intervención en Crisis del Hospital Salvador B. Gautier, detalla sobre las señales de alertas de la depresión, las cuales inician con cambios en los patrones y hábitos de comportamiento.

“La depresión no se está manifestando con la tristeza acérrima de antes y llantos, ahora se está enmascarando con cambios de patrones conductuales, aumento de la ingesta de bebidas alcohólicas, compras compulsivas, desarrollo de predilección por actividades solitarias como la tecnología”, señala.

Otras manifestaciones que se observan con frecuencia es el poco interés por las cosas que antes le gustaban, con trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, alteración del patrón del sueño, alteraciones cognitivas como falta de concentración, cambios en el patrón de la esfera sexual, irritabilidad que se ve mucho en hombres, desencanto, agresividad, y el no proyecto de vida; es decir, no hacer planes. Se está dando también, el de muchas personas incurriendo en actividades de alto riesgo como los deportes extremos, es buscando esa gratificación a nivel del cerebro, porque no lo identifican como una enfermedad y la adicción al trabajo, lo cual se está viendo con mucha frecuencia, además de las relaciones inestables.

Frente a ese cuadro de manifestaciones que apuntan a depresión, la especialista recomienda que primero la persona entienda que es un ser humano y que la depresión le puede afectar; no estigmatizarse o justificar razones y pedir ayuda médica sin cerrarse a tratamiento; cambiar los patrones alimentarios y hacer actividad física; tener interacción persona a persona, en vez de manera virtual; disminuir la cantidad de horas frente a los dispositivos electrónicos a menos que sea su herramientas de trabajo y hacer cosas de gratificación personal, identificando esas pequeñas cosas que te dan felicidad; alejarse de personas tóxicas y aprender a decir que no.