Modesto Luciano a su hijo: “No me rendiré ante nada, te buscaré hasta que me quede una gota de sangre en mis venas”

Yanibel Luna

Santo Domingo

Aún con el corazón destrozado, Modesto Luciano escribió a través de su cuenta de Facebook su persistencia en la búsqueda de su hijo Modesto Alberqui, quien desapareció el 8 de enero del 2019 y, hasta la fecha, su padre lo busca sin descanso.

“Alberqui, te confieso que no me rendiré ante nada, te buscaré hasta que me quede una gota de sangre en mis venas, hasta que tenga un solo aliento y aunque que ya no me quede agilidad, te buscaré”, se lee en la publicación de Luciano, quien al igual que su hijo es oriundo de Arroyo Cano, San Juan.

En la carta dirigida a su vástago, expresó el tortuoso camino que le ha tocado vivir sin saber las condiciones en las que se encuentra Alberqui.

"Nunca me imaginé que yo pasaría por algo tan difícil, nadie podría decirme que pasaría por tanto dolor, angustia y sufrimiento”, implora por encontrar y escuchar a quien un día le llamó papá.

“Estos 4 años han sido la peor de todas las pruebas a la que me he enfrentado, y han sido muchas, ¡Pero esta como ninguna!, ¡Esta es sin precedentes!, No hay nada igual”, comentó Modesto.

Asimismo, resaltó su compromiso a nunca rendirse. “Me he comprometido conmigo y mi honor a no rendirme, a buscarte hasta dar contigo, porque tu hijo de mi alma eres muy especial para mí, tú eres mi razón y mi verdad, representa tu trío y solo nosotros somos MODESTO, te ruego hijo de mis entrañas que seque mis lágrimas”.

Modesto Alberqui, es trillizo, y único sobreviviente de sus hermanos.

Modesto Daviel fue el primero que falleció. Según su padre, con solo cuatro meses de nacido lo encontraron sin respirar en la cuna. Se determinó una muerte súbita.

El segundo, Modesto Wanamakel, falleció en un accidente de tránsito, cuando regresaba de las fiestas patronales del Distrito Municipal Arroyo Cano a Bohechío, a la edad de 22 años.

Un agradecimiento eterno

Modesto Luciano agradeció a Dios por darle la fuerza de mantenerlo vivo, poder luchar y caminar entres pueblos en busca de su hijo.

También a los medios de comunicación y a todo aquel que se ha solidarizado con él en la divulgación de la desaparición.

Modesto Alberqui

El joven Modesto Alberqui es oriundo de Bohechío. Cuando desapareció tenía 26 años y salió de su resi­dencia del sector 30 de Ma­yo de Honduras de la capi­tal y jamás ha vuelto a ser visto por sus familiares.

Sus padres lo describen co­mo una persona muy in­dependiente y que se deja querer. Desde pequeño era muy apegado a su madre, a la que le tenía confianza y le contaba sus secretos.

Contactos:

849 274 2861 “Si usted sabe algo de mi hijo Alberqui le ruego que se comunique con este padre, que desea no morirse sin saber de su hijo”.