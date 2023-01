Aquilino Gonell: “Ese día de enero (el asalto al capitolio) me ha costado mucho”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El seis de enero del 2021, el sargento de la policía de Washington, Aquilino Gonell, se enfrentó a una horda de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) que asaltó el Capitolio y por ello, exactamente dos años después, fue reconocido por el presidente Joe Biden con una “medalla al ciudadano” debido a su labor en “defensa de la democracia”.

En medio de esos dos eventos, Gonell anunció su retiro como policía activo el 17 de diciembre debido a los comentarios que surgieron luego del ataque al Capitolio y para enfocarse en los efectos que causó el evento en su salud mental.

“Hablando con mi terapista me di cuenta de que es algo retador ir todos los días al trabajo y allí las personas acostumbraban a menospreciar lo que me pasó y a mis colegas; hubo ciertos comentarios, ciertas palabras, ciertos olores y caminar por los pasillos del Capitolio y ver a las mismas personas por las que arriesgue mi vida que continuaban menospreciando lo que pasó, cuando ellos mismos fueron el blanco del asalto”, señaló el nacido en República Dominicana y quien llegó a Estados Unidos junto a su familia a los 12 años de edad.

Al participar en el programa web “Local Hero”, conducido por el congresista Jamie Raskin, el dominicano contó que aún sigue lidiando con los efectos secundarios del hecho y que espera en “algún momento contar la verdad de lo sucedido”.

“Ese día de enero, como la vicecpresidenta (Kamala Harris) continúa diciendo, me ha costado demasiado; me costó mi trabajo, mi carrera, mi estabilidad financiera, el tiempo con mi familia y me quitó el sentimiento de que pertenezco a este país, porque hasta llegaron a burlarse con comentarios racistas y con epítetos, sin saber que serví a este país por la mitad de mi vidad”, exclamó Gonell.

El hombre de origen dominicano señaló que sirvió en Iraq y podría ser considerado como “el tipo de inmigrante que ellos quieren en Estados Unidos” y que por ello no entiende el hecho de que se le discrimine.

El asalto al capitolio

Según datos de las autoridades, cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump durante el asalto al Capitolio; cinco personas, entre ellas un policía, murieron durante el ataque.

Cientos de seguidores del exmandatario decidieron irrumpir en la sede del Congreso después de que el republicano pronunciara un discurso incendiario en el que alentó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio, en medio de sus denuncias infundadas de que hubo fraude electoral en 2020.

Un comité de la Cámara de Representantes que llevó a cabo una investigación de los hechos durante los últimos dos años señaló en diciembre al expresidente republicano como el principal responsable del ataque, y pidió al Departamento de Justicia que impute penalmente a Trump por el asalto.

Entrega medalla

“El sargento de policía del Capitolio de EE. UU. Aquilino A. Gonell se mantuvo firme en las puertas del Capitolio el 6 de enero de 2021, mientras los insurrectos asaltaban la entrada. Sufrió heridas graves mientras defendía nuestra democracia. Más tarde testificó públicamente para asegurarse de que la historia nunca olvide”, reza el texto en el que la cuenta oficial de la Casa Blanca en Twiiter resaltó el momento en que Biden le entregó la “medalla al ciudadano” a Gonell.

To mark two years since the insurrection on the Capitol, President Biden awarded the Presidential Citizens Medal today to 14 heroes who made exemplary contributions to our democracy before, during, and after the events of January 6, 2021.



Here are their stories: pic.twitter.com/0JlbMggtLW — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2023