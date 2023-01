Villas Agrícolas: Sospechan tres tienen cólera

Melanie Cuevas

melanie.cuevas@listindiario.com

Santo Domingo

Sin que hasta el momento Salud Pública haya intervenido, en alerta están los moradores de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, ante tres casos sospechosos de Cólera.

Se trata de una pareja de 88 y 82 años, hipertensos y su hijo de 57 años, residentes en la calle Félix Evaristo Mejía, quienes desde el pasado primero de enero presentan síntomas y se encuentran recluidos en un centro médico de la capital.

Un pariente de los enfermos, quien prefirió omitir su nombre y de sus familiares, dijo que el adulto de 57 años fue quien primero presentó sintomatología.

Calificó de deficiente la atención médica recibida por sus familiares, para realizar las pruebas, ya que carecen de un seguro médico privado. “Realmente ha sido bien difícil la atención médica porque no tienen un seguro médico, tienen el subsidiado, pero hacer los análisis no se puede, porque no hay reactivos en el hospital”, expresó.

Indicó que aún no han podido confirmar si el señor de 88 años padece la enfermedad, ya que ante la falta de pruebas y reactivos en el centro médico en el que están siendo atendidos no han podido completar el proceso.

Los residentes en la zona, al ser abordados por reporteros de Listín Diario, indicaron que es “preocupante que hayan casos en el sector”, al tiempo que denunciaron la inasistencia de las autoridades sanitarias, quienes no han intervenido, a pesar de las sospechas.

Señalaron que las únicas autoridades sanitarias vistas han sido las unidades del 911.