La Maravilla de los Mares, el crucero más grande del mundo, está en Puerto Plata con más de 6,500 pasajeros

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

Este lunes llegó al puerto Taino Bay, La Maravilla de los Mares (Wonder of the seas), el crucero más grande del mundo. Haciendo su entrada a la bahía de Puerto Plata a las 8:30 de la mañana, iniciando con lentitud su aproximación al puerto.

El proceso de llegar al punto límite del puerto tomó aproximadamente 10 minutos, ante la mirada de numerosas personas que acudieron a la puntilla del malecón para ser testigos de la llegada del crucero que con sus 362 metros de eslora (largo) y 64 de manga (ancho) es en la actualidad la embarcación más grande del mundo.

El barco propiedad de Royal Caribbean Cruise Line, botado al mar en 2022, visita por primera vez el país, a través del puerto de ITM Group en Puerto Plata, casi a plena capacidad con 6,592 pasajeros y 2,198 tripulantes, cuando su capacidad máxima es de 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes.

La impresionante joya de la navegación construida en los astilleros de Chantiers de l’ Atlantique en San Nazario, Francia, costó 1,200 millones de euros, aproximadamente 1,350 millones de dólares, al momento de su construcción.

Cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236,867, tiene 8 barrios o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites.

Llegó en el segundo día del año, en un mes de enero histórico para la industria de cruceros del país, debido a que solo en Puerto Plata está prevista la llegada de 73 embarcaciones.

Representa la cifra más alta recibida de embarcaciones desde la entrada en operación del segundo puerto de cruceros de la provincia Taino Bay, el 15 de diciembre de 2021, y desde que Amber Cove de Carnival Cruise Corporation inició sus actividades el 2 de noviembre del 2015.

El Wonder of the seas tiene previsto salir de Puerto Plata a las 4:30 de la tarde con destino al puerto de Chalotte Amalie, en San Thomas, Islas Vírgenes, desde donde visitará la isla de San Martín, para luego retornar a la Florida.