Vendedores de cerdo y clientes se quejan de los altos precios

Cibely Ramírez

Santo Domingo, R.D.

La carne de cerdo es uno de los platos por excelencia en la mesa dominicana durante Nochebuena, sin embargo, este año no todas las familias tendrán la oportunidad de degustarla por lo "cara" que está.

En un recorrido realizado por periodistas de Listín Diario a diferentes puestos de venta de cerdo, las quejas por los precios se hicieron notar tanto por parte de los vendedores como los clientes.

"Todo ha venido caro, pero estamos vendiendo gracias a Dios", expresó Samuel Rosa, mejor conocido como “Chamo Cerdo” por el tiempo que tiene en el negocio.

De igual manera, comparó que, el año pasado, el kilo de cerdo lo compraba a 120 pesos, pero ahora le sale a 250. "A los empleados que me ayudaban el otro año yo les pagaba 1,000 y 1,200 por cada cerdo vendido. Ahora tengo que pagarles 1,700", agregó.

Santiago Sánchez, quien también es vendedor, comentó que “los precios se han elevado este año por la escasez de cerdo”. Explicó que hay vendedores que dejan la libra a 580 y 550, pero en su negocio han tratado de llevarlo a 500, a pesar del costo que tiene prepararlo.

Sánchez compartió que para vender el cerdo es un proceso, ya que tienen que traerlo del campo, sazonarlo, pagarle a las personas que lo asan y lo ayudan a atender el negocio, entre otras cosas más.

Otra vendedora que se quejó fue Carmen Holguin, quien manifestó que sigue con el negocio por los compromisos de la tradición. "Eso hace que el cliente, aunque quiera comprar, no pueda porque ha subido todo de la canasta familiar, pero los sueldos siguen igual”, puntualizó.

Algunos clientes externaron su desencanto por los precios tan elevados que tienen que pagar para incluir este plato tradicional en su mesa.

"No es por caro que tal vez muchas personas no puedan comprarlo, sino porque no tienen cómo conseguir el dinero", indicó Cleiner Pérez, mientras estaba comprando cerdo para incluirlo en su cena navideña.