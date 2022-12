¡Ahora Lisbeth tendrá una mejor Navidad!

Nayeli Reyes

En la mesa de Lisbeth el 24 de diciembre ya no faltarán platillos, aunque solo es un pequeño estante en el que aguarda su licuadora, necesitará de más lugares para ubicar el moro, el pollo, los dulces, las frutas, los espaguetis y el cerdo… Pero sobre todo, su anhelada lasaña.

Ese es el platillo favorito de la joven madre soltera de dos niños, uno de ellos padeciente de un tumor cerebral, que desde hace cinco años vive en una eterna crisis y se mantiene mayormente de la caridad.

Ayer el periódico Listín Diario dio a conocer su conmovedora historia recibiendo de manera inmediata decenas de llamadas y mensajes de personas interesadas en aportar un granito de arena para que la pequeña familia de Lisbeth Zabala pueda tener una mejor navidad.

“Ya me van a hacer mis gestiones para una lasaña. Me llamó una señora y me prometió que, si Dios lo permite, para el 24 me iba a traer una lasaña”, contó con una genuina felicidad la evangélica de 23 años.

La mano de Dios

La madre de Heyler Junior, un niño de cinco años de edad diagnosticado con un tumor cerebral sin posibilidades de intervención, y de Ruth Esther, una energética niña de dos, estuvo recibiendo llamadas desde las 8 de la mañana hasta ya entrada la noche.

“Me levanté, lo primero que hice fue que me puse a leer la Biblia y orar, cuando ya tenía una hora de rodillas empezó a sonar el teléfono y yo no entendía quién me estaba llamando”, explicó narrando que hace unas noches soñó que el presidente de la República, Luis Abinader, la visitaba y en sus manos depositó una vivienda digna.

Según narró, esto parece una revelación que cada vez está más cerca de convertirse en realidad, sobre todo después de las llamadas llenas de promesas que le realizaron en el día de ayer tanto el ministro Administrativo de la Presidencia, Joel Santos, como el coordinador de Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, y del Ministerio de la Vivienda.

Lisbeth detalló que Peña Guaba le prometió la visita de Abinader y le dijo que llamaba en su nombre, asimismo desde Vivienda indicaron que están en la disponibilidad de darle una casa, por lo que harán las gestiones necesarias para que sea en Clarín, en La Ciénaga, donde actualmente vive.

Pastores, fundaciones, empresas y decenas de personas contactaron a Lisbeth ofreciendo ayudas económicas, electrodomésticos y todo lo que necesite, pintando una sonrisa de satisfacción en su rostro que ahora entiende que dentro de un tiempo será poco lo que le hará falta.

“Ahora si puedo hacer mi cena de navidad”, alegó.

Heyler, su hijo que no puede ni siquiera tragar nada que no sea lo suficientemente líquido, ahora comerá más que trigo, el alimento más económicamente asequible para su mamá.

