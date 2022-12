Abríguese, las temperaturas continuarán bajas en RD

Santo Domingo, RD.

Para este miércoles las condiciones climatológicas del país no experimentarán cambios apreciables. En horas de la tarde se espera un aumento nuboso con chubascos aislados, especialmente sobre algunas localidades de las regiones norte, noreste y los sistemas montañosos, según reportes de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Se mantiene la recomendación a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, a permanecer en puerto, desde Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), por vientos y olas anormales.

En cuento a la temperatura continuarán bajas, por lo que se recomienda usar ropa acorde con la época e ingerir bebidas calientes. Estarán las mínimas entre 12 y 23 grados Celsius en localidades como Constanza (12/14); San Cristóbal (18/20); Santiago, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel y Monte Cristi (19/21).

Clima local

En el Gran Santo Domingo la temperatura máxima oscilará entre los 28° C y 30° C, en cambio, la mínima se mantendrá entre los 19° C y 21 °C.